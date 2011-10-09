《香港报摘》--经济日报10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--内地股市在"十一"後于今日复市,港股上周虽经历惊涛骇浪,但全周埋单几乎打回原形,券商料A股今日追回外围因素对港股影响不大,港股今日料随美股低开.
* 其他:
--银泰百货(1833.HK)截至今年9月30日止首三季未经审计的营运统计数字显示,旗下22间分店的总销售额为78.06亿元人民币,按年增37.7%.
--外围悲观情绪蔓延至中国,不利中国消息成市场焦点.高盛首席中国策略师朱悦称,外资对中国前景太悲观.中国经济不致硬着陆,经过近月急跌後,中资股长线投资价值已显现,持货期逾半年的投资者可考虑入市.
--本周内地将公布多项经济数据,其中上月内地居民消费价格指数(CPI)是市场焦点.不过综合多家机构的分析.9月份CPI料将持续高企,连续第4个月超过6%几无悬念.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。