《香港报摘》--经济日报10月10日

* 要闻版头条:

--内地股市在"十一"後于今日复市,港股上周虽经历惊涛骇浪,但全周埋单几乎打回原形,券商料A股今日追回外围因素对港股影响不大,港股今日料随美股低开.

* 其他:

--银泰百货(1833.HK)截至今年9月30日止首三季未经审计的营运统计数字显示,旗下22间分店的总销售额为78.06亿元人民币,按年增37.7%.

--外围悲观情绪蔓延至中国,不利中国消息成市场焦点.高盛首席中国策略师朱悦称,外资对中国前景太悲观.中国经济不致硬着陆,经过近月急跌後,中资股长线投资价值已显现,持货期逾半年的投资者可考虑入市.

--本周内地将公布多项经济数据,其中上月内地居民消费价格指数(CPI)是市场焦点.不过综合多家机构的分析.9月份CPI料将持续高企,连续第4个月超过6%几无悬念.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.