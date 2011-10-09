《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月10日

路透香港10月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7824港元HKD=)

美股道琼工业指数周五收低-20.21,或-0.18%,报11103.12点.虽然周五收跌,但本周收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动了股市的本周涨势.