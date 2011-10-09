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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 07:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月10日

路透香港10月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7824港元HKD=)

美股道琼工业指数周五收低-20.21,或-0.18%,报11103.12点.虽然周五收跌,但本周收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动了股市的本周涨势.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 162.090 -1.30 98661 12.614 -1.76

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.460 -1.38 153776 3.567 -3.32

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 46.700 -5.45 621395 72.688 -1.37

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.090 -1.35 138512 18.206 -1.91

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 117.620 -2.88 61931 9.154 -1.68

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.280 -3.57 47623 7.415 -1.00

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.270 -0.56 879446 61.123 -0.77

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.740 -3.02 32012 4.727 -1.52

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.500 -2.26 428991 15.176 -0.29

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 20.720 0.88 147265 16.125 -0.46

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 15.960 -1.97 44698 3.105 -1.73

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.380 -0.57 35553 3.795 -5.13

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.960 -0.13 15361 1.164 -52.09

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.400 0.00 42280 0.374 -2.97 (完)

--整理 黄运涛

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