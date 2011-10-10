《香港报摘》--其他报纸重要消息10月10日

* 明报:

--由温州民间资本投资服务中心统筹、于香港成立的中国海洋产业投资公司,集合全国多省及海外资金共约4亿元人民币,于上月买下赌王何鸿燊旗下的邮轮"亚洲之星",准备进军邮轮产业.

--上周四(6日)股价暴跌六成的国中控股(0202.HK)宣布,控股股东兼主席张扬将以总代价2.8亿港元,向一名独立第三方全数出售手持的近三成股权,且今天起同时退任公司执行董事兼主席.国中控股的控制权将因而易手.

* 星岛日报:

--据悉,行政长官曾荫权後天发表的任内最後一份"施政报告",将会宣布推出每年数千个的新居屋计画.新计画将改变旧居屋以市值折扣厘定售价的方式,改为锁定受资助巿民的家庭入息介乎16,000至30,000港元.消息又透露,现有旧居屋转让的补地价安排,亦会有新的调整.(A02)

--据土地注册处最新数字显示,上月全港共录4,823宗住宅注册,按月下跌一成一,若与去年同期相比,则下跌接近五成四.

--三星投资银行及私募投资业务总裁的张忠良透露,该行手上共有8个项目,部署明年来港上市,行业包括消费、工业及资源等.

--继今年4月金融管理局为防银行贷款增长过快,要求其提交业务及资金计画後,由于近来市场波动,消息人士指,金管局要求银行提交关于今年第四季业务及资金计画的报告,金管局表示最近曾接触银行就信贷增长情况作另一轮商讨.

* 苹果日报:

--市场消息称.周大福的上市工作仍进行得如火如荼,维持今年内上市的目标,目前无意下调估值.接近周大福的消息人士称,近月生意未见有受到市场气氛影响.

* 东方日报:

--总部设在深圳的国信证券旗下国信证券(香港)行政总裁吕晓宁表示,据悉中国证监正制订人民币合格境外机构投资者(RQFII)及港股ETF的操作细则,又认为现时是推出上述产品的适当时机.

--据接近交易消息人士透露,本港商品交易所有兴趣加入战团争夺伦敦金属交易所(LME),估计涉资10亿英镑(约121亿港元).接近LME交易消息人士透露,商交所确实对竞购LME感兴趣,但无意与港交所合作竞投.

* 文汇报:

--中国镍资源(2889.HK)公布,公司已签署买卖协议,将分阶段斥资约20.67亿港元,购买印尼Yiwan公司可换股债券、首批及第二批Yiwan负债,最终将持有该公司80%股权.公告指,Yiwan主要从事采矿业务.

--东亚银行(0023.HK)深圳分行行长邓醒如表示,该分行充分利用与香港联动和香港母行资金、网络等优势,为内地客户提供差异化服务,借深莞惠一体化带来的巨大商机推出一体化供应链金融服务,以期加快拓展三地市场.

* 大公报:

--龙源电力(0916.HK)表示,截至今年9月30日,集团2011年累计完成发电量1,858.217万兆瓦时,较2010年同比增长21.56%;其中,风电增长42.69%,其他可再生能源发电量增长98.17%,火电则增长4.38%.

--银泰百货(1833.HK)公布,截至今年9月底止9个月,其特许专营销售和直接销售所得款项总额的总销售按年增长37.7%至78.06亿元人民币;而去年同期则录56.67亿元人民币.同店销售则由去年同期的56.29亿元,增长28%至72.07亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.