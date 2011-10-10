〔港报社评〕房策终认错,治本看新特首--经济日报10月10日

香港特首曾荫权首次公开承认房屋政策有失误,并表示将于後天的施政报告中提出深入全面的房策.现任政府任期只余9个月,新政未免来得太迟,特首候选人必须汲取教训,尽早厘定具透明度、有理有据的长远房策,免蹈覆辙.

楼市失调是香港最明显的经济与社会矛盾,惹起极大民怨,特首在任期内最後一份施政报告公布前夕,终首次公开承认房策有误,可惜此觉悟来得太迟.其一是错误房策遗祸已深,其二是特首将提出的中长期新房策,是否对症下药、9个月後的下任政府会否照单全收,不无疑问.但迟来的觉悟总胜于没有,此既能令公务员系统早些开始检讨现有房策,且新政策後天公布後社会势将热烈讨论,亦有利竞逐下任特首者了解各方尤其市民对房屋问题及相关对策的看法,有助厘定房策.

综观现任政府对房策的失误、特首候选人须警惕的,主要是眛于民情,亦缺房策的认真研究与掌握.令房策无力的是港府缺乏对房屋需求的研究,最基本的是香港未来每年需要多少个新单位供应?是那类型的单位?港府都没提出具说服力的理据,仅只按过去平均售楼量作基准.

可以预期,特首後天公布的新房策,会以平稳楼价为主调,此是市民共识,下任特首不会否定此大方向.但如何扭转房屋失衡,还是要待下任政府厘定政策,尤其楼市与香港经济与政府收入纠结太深,要真正处理问题,难免牵一发动全身,那香港应否调整目前太侧重楼市的经济结构,若要修正又该如何进行才能减少震荡,以上种种都是角逐下任特首者需要回应的大课题. (A02)