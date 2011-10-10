〔港报社评〕革命局部成功各方仍须努力--星岛日报10月10日

100年前的今天,湖北武昌响起辛亥革命第一枪,促成国人推翻清廷帝制,建立亚洲第一个民主共和国.以中华民国国父孙中山的“三民主义”政纲来衡量,今天中国在民族、民权和民生方面,都比当年进步,但有待改进的地方仍多.辛亥革命的划时代功业,并非靠武昌起义一蹴而就,之前已有不少仁人志士抛头胪洒热血.靠一代又一代人的努力和牺牲,国家才达到最近数十年比较稳定的局面,香港亦有参与,可惜今天港人对这里留下的革命足迹认识不深.

在民族层面,今天中国不再受到外国侵占欺凌,内部团结方面则未竟全功.辛亥革命後,中国继续面对军阀割据和内战等後遗症,又有日本侵华,最後成功收回租界和港澳,可惜内部仍未完全统一,海峡两岸政府各以继承孙中山正统自居,又出现台独和新的民族分裂问题.民权方面,比起晚清时代,今天无疑进步不少,但两岸在民主化和保障人权方面的改善空间仍多.至于民生,中国终于基本上解决了10多亿人口的温饱问题,台湾方面早已成为“亚洲四小龙”,大陆方面的国民生产总值已超英赶美,人均生产总值则尚未达到富裕社会水平.除了改善医疗、教育等各方面的基本需求,今天还要应付能否持续发展的挑战.

任何学说都有受制于时地影响的成分,“三民主义”不宜死抱为教条,但当中所提出的愿景,仍然是值得今天中国人追求的目标.如果以落实“三民主义”的进度来衡量,今天革命可说是局部成功,各方仍须努力. (A06)