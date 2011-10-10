〔港报社评〕革命局部成功各方仍须努力--星岛日报10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
100年前的今天,湖北武昌响起辛亥革命第一枪,促成国人推翻清廷帝制,建立亚洲第一个民主共和国.以中华民国国父孙中山的“三民主义”政纲来衡量,今天中国在民族、民权和民生方面,都比当年进步,但有待改进的地方仍多.辛亥革命的划时代功业,并非靠武昌起义一蹴而就,之前已有不少仁人志士抛头胪洒热血.靠一代又一代人的努力和牺牲,国家才达到最近数十年比较稳定的局面,香港亦有参与,可惜今天港人对这里留下的革命足迹认识不深.
在民族层面,今天中国不再受到外国侵占欺凌,内部团结方面则未竟全功.辛亥革命後,中国继续面对军阀割据和内战等後遗症,又有日本侵华,最後成功收回租界和港澳,可惜内部仍未完全统一,海峡两岸政府各以继承孙中山正统自居,又出现台独和新的民族分裂问题.民权方面,比起晚清时代,今天无疑进步不少,但两岸在民主化和保障人权方面的改善空间仍多.至于民生,中国终于基本上解决了10多亿人口的温饱问题,台湾方面早已成为“亚洲四小龙”,大陆方面的国民生产总值已超英赶美,人均生产总值则尚未达到富裕社会水平.除了改善医疗、教育等各方面的基本需求,今天还要应付能否持续发展的挑战.
任何学说都有受制于时地影响的成分,“三民主义”不宜死抱为教条,但当中所提出的愿景,仍然是值得今天中国人追求的目标.如果以落实“三民主义”的进度来衡量,今天革命可说是局部成功,各方仍须努力. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。