〔港报社评〕房屋政策失误纠正莫蹈前辙--信报10月10日

香港行政长官曾荫权在发表任内最後一份施政报告前夕,承认港府过去的土地房屋政策失当,并承诺在施政报告中,提出解决房屋问题的中长期措施.可以说,港府一直以短视的政策,去处理土地与房屋问题,政策失当的代价,不仅令民怨积聚,更令调整和纠正失误付出更大的社会成本.如今怎样亡羊补牢,社会拭目以待,并期望新政有根本性的变革和政策效果.

面对楼价飙升的强烈趋势,即使发展商刻意对勾地意欲表现“冷淡”,但也难掩对土地的“强烈需求”,然而,港府一再“漠视”成交价远超底价所释出的供求强烈变化信息,也对检讨勾地政策的舆论充耳不闻,直至去年中,港府才主动推出土地拍卖.如今看来,港府确实无法推卸政策失误之责.

楼价受经济波动而起落,由于新造房屋的生产链相当长,从开发可供使用的城市“熟地”,到地皮落入发展商手中兴建竣工,绝非短期可以完成,因而必须有规划性的安排,稳定地供应充足土地,作为长期房屋政策的核心.若果港府房屋政策的决策无法因应形势变化,一味以短期性措施来治理长期性政策问题,只会炮制更大的政策失误.

如今特首曾荫权承诺,在即将公布的施政报告中,提出中长期解决香港房屋问题的政策.究竟港府如何因应目前香港内外的宏观经济变化,制订有效的房屋政策,大家都翘首以待.在复建居屋的公众和政治诉求高唱入云之际,香港经济如今却已在全球衰退阴影下运行,港府推出房屋新政策的中短期措施,必须考虑宏观经济的滞後效应,不要重蹈政策失误的覆辙. (A02)