〔港报社评〕房策须具前瞻性,扶助弱势宜宽松--文汇报10月10日

香港特首曾荫权本周三将在立法会宣读任内最後一份施政报告,并明言会重点回应市民最关注的三大问题,包括房屋政策、贫富悬殊、老龄化加剧,同时会总结任内施政得失.虽然楼价高企是部分市民怨气的根源之一,但楼价主要由经济大环境决定,因此房屋政策应有前瞻性,切忌朝令夕改、逆势操作,应兼顾帮助市民置业和保持楼价稳定之间的平衡.扶贫和长者政策则应尽量宽松和顾及长远.

在施政报告发表前夕,曾荫权公开承认房屋政策有失误,这反映他认识到前瞻性对制定房屋政策的重要性.事实上,回归後香港有两次惨痛教训.第一次教训是,1997年亚洲金融风暴登陆泰国,亚洲各国相继成为国际炒家的攻击对象.但回归後的第一份施政报告仍然提出了用以压抑楼市过热的“八万五”政策,施政报告发表後两个星期,香港就受到金融风暴冲击,楼价开始下跌,楼价下跌幅度最多时逾60%.第二次教训是,港府及商界当时反应过敏,走入另外一个对楼市快速飙升缺乏前瞻的极端,故港府当时停止了一系列措施,未能保持土地及楼宇的稳定供应,引发民怨.

回归後的两次惨痛教训,说明制定楼市政策须有前瞻性.第二次金融海啸有可能席卷全球股市和楼市.在此大环境下,今次施政报告的房屋政策在帮助市民置业的同时,更要顾及保持楼价稳定.比较起来,楼市大跌比楼市上升对香港整体经济的破坏力更大,引发的民怨更深,港府切勿掉以轻心.施政报告若能就香港的一些长远规划提供全面方向,亦有利下任特首和社会各界参考. (A06)