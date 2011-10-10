〔港报财经评论〕小反弹浪後关键支持位--经济日报10月8日

小反弹浪後关键支持位 /林瑞芬

配合沽空活动分析,港交所(0388.HK)周初明显有大手造淡,若非外围反弹,看淡的投资者可轻易插穿100港元大关.就算是周四反弹,看淡的投资者仍有能力全身而退,微观发现有看淡的投资者压价平仓,港交所昨抽升8.3%至110港元,可见看淡的投资者操控沽空能耐,佩服.当前恒指可以反弹,相信是赚到笑的看淡的投资者稍事休息,看淡的投资者不是无力再插,只是恒指抽上18,000-19,000再出招回报可能更丰厚.二来,又见屠熊记上演,以发行商RBS提供资料显示,恒指17400-18199明显集结较多熊证.从恒指周线图显示,今周先跌後回升,呈锤头初步喘定讯号,姑且估计16,000左右暂为看淡的投资者低位参考水平,反弹最大阻力是18,000-19,000的裂口区.由欧、美债祸筑建的”弹散市”势,不易扭转, 镬铲炒番转的小投资者,最紧要严守止蚀及勿大注.

跌幅深,估值偏低者,在看淡的投资者略平淡仓技术因素下,近日股价大反弹.甚麽水泥股、濠赌股、香港零售股都一齐弹,且单日升幅动辄10%,几震撼,从走势图看到,之前由山顶滚落山脚之快,跌幅动辄40%-50%,近日反弹只是区区小数,目前只是收窄之前跌幅,现在只适合赌性强的炒家去参与这段反弹浪.另微观到在淡市中防守性强的股份如中移动(0941.HK)、中电信(0728.HK)及联通(0762.HK)昨日逆市分别回落3.4%、0.6及0.26%,形成强烈对比,尽显炒家大智慧.

总括市况,周四及周五的反弹市,配合逾800亿港元大成交,启示恒指短线至少企定在16,000以上水平,稍为定神,小反弹浪回探18,000-19,000为目标.配合周线图看,不是图表派迷自觉神奇,皆因恒指自跌破B线的上升通底後,又那麽巧合抵近下一条平衡上升通道底近16,100时起止跌作用.无疑,上升通道底及时起止跌作用,视为利好讯号,至少短期先望于近16,000喘定,但是否就是中期浪底?还不能明确判断,始终欧美债毒祸太深.除非欧盟真的痛下决心,制定措施纾债毒,不然,还抱着拖得就拖策略,不用外人指指点点之心态,好难望有大奇迹出现.从更长线的恒指月线图显示,其横跨达数10年的更有力上升轨底现在12,500左右,若然相信图表,记紧当今次反弹完成,继後确认失守16,000,要盘算看淡的投资者的目标不是15,000、14,000那麽低,可能是此长达10多年的上升轨底部水平,请剪存以作日後参考.(009)