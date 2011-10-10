〔港报财经评论〕弹急退速反弹市难寄厚望--信报10月8日

弹急退速反弹市难寄厚望 /陆文

港股在周中重阳节前後属两个截然不同境况,周初恒指低见16,170点直逼早前预期的17,832/16,143点支持区下限,但重阳登高後的大型补淡仓活动,连续两天反弹高见17,800点,亦高于预期的16,800-17,600点,再确认早前预期大市进入易升易跌的好淡通杀局面.近年一批东来香港开工的对冲基金大鳄,在熟悉港股这区内甚至全球最开放的金融市场运作下,善用相关的衍生工具及掌握市场情绪及结构作上下其手的杀仓图利,随着港股经历近数月的大升大跌,投资信心薄弱及大批股份在高位被缚,货源在市场流散下,第四季将持续成大鳄利用好淡变数”提款”的对象.传统上藉技术走势挟淡仓的升市难寄厚望,近日入市者多以短线投机回报为目标,估计18,200/19,000点是可望不可即的短期上限.

面对欧洲有数种挺经济及稳银行的方案考虑中,严重超卖的欧洲股市反弹带动港股重上10天线,并令本周呈先跌後升,昨天已指出炒反弹视乎个股值博率,不少股价月内累积40%多跌幅者,昨天有10%、20%升幅者逾百只,有补仓亦有趁低吸纳,早前强势的电讯股如中移动(0941.HK)及联通(0762.HK)逆市下跌,上升的板块更见广泛,有明显挟仓的银河娱乐(0027.HK)升18.3%、信义玻璃(0868.HK)升16.5%、雅居乐(3383.HK)升13.6%及保利协鑫(3800.HK)升14.4%,涉及资源商品、太阳能、玻璃、汽车及水泥较明显.不过,中段一度受穆迪下调9间葡萄牙银行及12间英国银行评级影响,再令市场焦点转向欧洲银行系统的不稳.事实上,炒反弹要一鼓作气,投资者要留意反弹一旦结束即有较明显的急速回吐,恒指再下试早前低位机会不低,或许短线投机者可再待另一次恐慌抛售提供有值博率的吸纳机会吧.

左右下周市况变数依然来自外围欧美与中国内地政经为主,但周三曾特首任内最後一份施政报告,不排除为若干板块带来影响,扶贫助老及为80後青年一代责无旁贷,坐拥相对丰厚储备的特区政府依然有力作短期派糖,但提供有远见及有决心落实执行的中长线政策更为重要,可惜这责任能否为下任特首继承变数大.施政报告影响投资界的,应以中长线楼市政策为主,面对目前低息及资金缺乏出路下,楼价超越1997年高位後,特区政府应为楼市提供软着陆的调控部署,变相的复建居屋势在必行,未来提供有秩序及迎合市场变化的土地供应政策,令平稳楼价下,减低处于全球风暴危机的影响.由于香港将推出更多土地供应及居屋复建,重建旧区则带来更多新商机,不排除在下周不明朗因素消减下,反有利部分地产股反弹,较内房股面对中国不留手的打击,政策风险相对较低,现价部分已具炒上落的值博率,长实(0001.HK)、新地(0016.HK)、信置(0083.HK)、中国海外(0688.HK)、九龙建业(0034.HK)及香港兴业(0480.HK)均有留意价值.不过,部分涉及豪宅发展项目的地产股,面对中国内地置业投资客源减退下,预期整体表现逊于大市.(B04)

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美元现回吐压力 /苏子

仍未知悉美国最新公布的就业报告结果,若数据结果差强人意,理论上市场有较大机会炒作联储局稍後加推新一轮刺激经济的措施,例如是QE3,结果反而会导致市场的避险情绪回落,不利美元汇价,并令一众高风险资产价格料会进一步反弹.反之,若结果符合市场预期,市场亦有机会炒作美国出现双底衰退的机会下降,同样会导致市场的避险情绪回落,换言之,不论数据好与坏,料美元将有较高机会面对一定的回吐压力.美汇指数本周高见79.84後便掉头回落,昨天在欧洲市曾一度回落至78.42低位,已经低于本周初的78.95开市价,使美汇指数在周线图上呈现不利後市的射击之星形态.如昨晚美国公布最新的就业数据结果未能破坏美汇指数此不利後市的形态,最後美汇指数更以近全周低位收市的话,相信下周美元较大机会在目前市场情绪以偏好为主的大前提下,将进一步向下作出更深的调整.

留意美汇指数自上月首周以大阳烛升破20周保历加通道的76.10顶部阻力後,便一直处于正在上升中的通道顶部阻力线以上波动,换言之,即美元过去一个月来一直处于单边升浪里运行.美汇指数20周保历加通道的顶部阻力线已经上升至78.27水平,此价位与美汇指数昨天所造的78.42低位十分接近.如昨晚美国所公布的就业报告一如所料般,即不论好坏美元亦继续向下作出调整,那美汇指数便会出现过去一个月来首次返回20周保历加通道内收市的不利情况,这反映美元持续一个月的单边升市已暂告一段落,下周开始美汇指数较大机会以小涨大回形式向下调整,随後美汇指数或下试由5月的72.70低位升至本周79.84高位的61.8%调整目标,即75.43关键支持.留意此支持与20周SMA的75.40支持相若.故只要稍後美汇指数向下的调整没有明显跌破75.40支持收市,料美汇自72.70低位开始的上升势头未变,投资者可视之为趁低买入美元的良机,目标看美汇升越80心理关口.

前天英伦银行议息後宣布推出QE2刺激经济措施,但英镑兑美元的跌势只集中在市场知悉此消息後的首15分钟内,当触及1.5270低位便迅即止跌回稳,踏入美国市後,汇价非但未见进一步下挫,反而更逐步收复英伦银行公布议息结果後的大部分跌幅,到昨天更突破前天的1.5501高位,最高曾见1.5553水平.英镑兑美元在上述”坏消息”出现後的跌势只属昙花一现,已经使一众追沽者损失不菲,这反映英镑兑美元较大机会已在前天欧洲市见了短期重要底部.如昨晚美元不升反跌并低收,料英镑兑美元将会顺利突破20天SMA的1.56阻力,下周早段将会挑战由8月19日1.6618高位跌至前天的1.5270低位的38.2%反弹目标,即1.5785关键阻力.(B07)