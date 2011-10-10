香港已公布经济指标--2011/10/8

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年8月 零售值 +29.0 +29.1 +17.1
2011年8月 零售量 +20.7 +22.4 +14.9
2011年第二季 本地生产总值(GDP) +5.1 +7.5 +6.5
2011年8月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +7.9 +3.0
2011年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.4 +12.5 +3.6
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失业率 11月6月-8月 11年5月-7月 10年6月-8月
3.2% 3.4% 5.4%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年8月 贸易赤字/盈馀 -34.8 -35.9 -11.92
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。