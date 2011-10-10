《王小坚专栏》流动性危机将重创中国资产价格

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,就职于上海耀之资产管理中心,本文仅代表作者本人观点)

撰稿 王小坚

国庆长假，组合中持有交易所信用债券的投资人，一定过得相当忐忑。

虽然在节前最後一个交易日出现反弹，但综合九月的後三周时间，交易所信用债券，特别是城投债券价格仍然出现了崩溃式的下跌。不少五年期左右的中期品种，净价下跌超过15%。即使对于这种期限的品种，如此大的净价下跌意味着收益率上行将超过300个基点。不少发行时票面利率就超过7%的债券，收益率已经超过10%。来自于季度末有回笼资金需要的机构和被强制平仓的杠杆投资者可能是抛空的主要力量。

交易所城投债券出现的大量抛盘和银行间城投债清淡的发行成交情况所反映的问题实质上看是一样的--这个板块的流动性已经消失。基金等对风控要求非常严格的机构基本上禁止买入城投债券，而投机性需求强的机构则已经在六到七月份的第一轮下跌中损失惨重，基本上失去了战斗力。由于银行间完全没有买盘，一些有强制性平仓需求的投资者不惜将跨市场的债券从银行间转到交易所进行抛售，从而带来了一波又一波强烈的卖盘。但即使卖盘如此强烈，交易所城投债的成交量还是非常稀少，流动性就这样消失了。

流动性从来是一个胆小鬼，当市场出现风险时会很快消失得无影无踪。

在泡沫时代的初期，我们可以看到所有资产价格都在上涨，从股票、地产到大宗商品。但是货币的扩张存在限度，当资产规模膨胀达到一定程度後，推动这些大类资产价格继续上行的货币供应量不足，整体上行会非常困难。此时整个大类资产价格处于滞涨状态。当某个主流的大类资产价格出现崩溃时，流动性会瞬间消失，价格会出现回归。

在中国，这个最可能出现崩溃的资产类别就是房地产。我估计房地产的流动性会最快消失，从而导致与其相关的投资品的流动性同样消失。最近发生的事就可以看出一些端倪。据报导，由于物业没有及时出售，不能按时回款，某开发商推出名为“川信青岛凯悦”的地产信托计划用来偿还一年多前发行的“中融青岛凯悦”信托。这种借老还新的产品有更高的收益率，但面临的风险也更大。

大量与地产有关的项目往往用不动产作为抵押，虽然有比较低的抵押率来保障安全，但当流动性消失时，一如城投债面临的问题，再低的价格也未必找到愿意接盘者。而一旦出现一例违约，虽然有抵押资产可供处理，但投资者的时间成本，资产处置回笼比例都难以估计。潜在损失的可能性会很快带动地产类投资产品的流动性消失殆尽。

股票市场虽然不断下跌，但是由于筹码不停快速扩张和货币供应相对不足，短期内难有根本性的改观。与之相关的溢价也在逐渐减少。有锁定期的权益类投资产品同样面临流动性的问题。据统计，今年至九月底，公募基金共参与43家上市公司的定向增发，在均没有达到12月锁定期的情况下，有超过一半（22家）公司的股价跌破增发价。在市场流动性不足的情况下参与此类带有被动投资性质的投资实在不是合适的策略。而专门参与此类投资的信托投资计划，则更是需要回避的品种。

信用债券流动性消失带来的可怕後果值得所有投资者思考：下一个流动性的风险会出现在何处。地产类资产，带锁定期的投资产品无疑是需要格外小心的。而“流动性馀晖”所照亮的非主流的艺术品，玉器，红木家俱等也都是容易发生价格崩溃的危险品种。在全球流动性游戏进行尾声时，我们需要清理自己的组合，保持足够流动性，这才是眼下最优的投资策略。(完)