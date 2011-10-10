〔离岸人民币〕两地即期汇差约450个点子,未来数日料继续收窄

路透香港10月10日电---香港离岸人民币即期报价CNH=周一继续呈现回升趋势,与内地即期CNY=CFXS差价维持在450个点子左右;美元/人民币无本金交割远期(NDF)亦逐渐贴近内地汇率水平.

受环球金融市场剧烈波动冲击,离岸人民币市场在9月底掀起一股抛售行情,令离岸人民币即期和NDF报价相对于内地市场出现严重倒挂状态,其中即期市场的汇差一度高达逾1,200个点子.

"今天没看到香港市场上有大量抛售人民币的举动.中银香港四季度有了新的平盘额度,参加行现在可以通过内地和香港两个市场出售人民币."一位欧资银行香港交易员称.

中国央行此前已将第四季度通过上海兑换窗口平盘的人民币购售净额倍增至80亿元人民币;同时,内地代理行的人民币跨境贸易结算额度亦大幅提高.

今日内地人民币兑美元CNY=CFXS中间价CNY=PBOC报6.3586元,与国庆长假前最後一个交易日基本持平,即期最新报6.3581元.

离岸美元/人民币定盘价CNHFIX=为6.4064元,较上一个交易日的6.4219元继续走强;即期最新报6.4040元,较上个交易日尾盘下跌155个点子.

上述交易员指出,9月底那一轮两地人民币汇率差价大幅拓宽主要是恐慌性抛售,因为人们担心国庆长假期间的流动性会变得非常差;预期未来数日两地汇差会继续收窄.

"现在长假结束了,应该没有人会热衷于在这麽没有吸引力的价位卖出人民币."他说.

在美元/人民币NDF市场方面,各期限报价也开始与内地即期汇率贴近,一年期CNY1YNDFOR=最新报6.3615元,隐含的人民币贬值幅度仅为0.05%;两年期以上品种已重现人民币升值预期.

欧元周一小幅走高,因德国和法国的领导人承诺月底前提出新的综合性计划,向欧元区银行业注资.但市场态度依然谨慎,因为之前曾有过数次希望落空的挫败经历.[ID:nCN2010613](完)