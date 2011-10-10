〔互联网产业〕搜狗搜索引擎市场份额首次超越谷歌中国--分析机构

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月10日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下子公司--搜狗周一援引分析机构数据称,其在线搜索引擎的市场份额首次超过谷歌中国,成为中国排名第二的搜索引擎.
搜狗称,据中文互联网数据统计分析服务提供商CNZZ的数据,截止今年9月30日,以使用率计,搜狗的市场份额为7.09%,谷歌(GOOG.O)中国为6.51%,百度(BIDU.O)则以78.98%的份额稳居第一.
去年搜狐将运营多年的搜狗业务分拆成为一家独立公司.搜狗的核心产品包括在线搜索、浏览器和输入法,但主要收入来自于搜索引擎;搜狗搜索提供地图、购物、音乐、图片等多个垂直搜索和本地搜索服务,并与阿里巴巴集团旗下的淘宝网建立了合作关系.
搜狗首席执行官(CEO)王小川今年7月在接受路透专访时曾表示,预计今年第四季度搜狗的收入超过2,000万美元,公司将于明年实现盈利.他当时并称,公司的目标是用一年的时间超过谷歌中国.[ID:nCH0067947]
谷歌去年关闭了大陆的Google.cn搜索服务,并开始将用户导向未经过滤的香港网站.中国内地的搜索引擎市场格局由两家争霸变成了百度一家独大.(完)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。