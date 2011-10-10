〔香港房地产〕政府冀尽快就立法规管一手住宅销售进行谘询及立法

路透香港10月10日电---香港运输及房屋局发言人周一表示,立法规管一手住宅物业销售督导委员会已于今天向运输及房屋局局长提交了报告,当局冀尽快谘询公众,并于本立法年度内提交立法会通过成为法例.

政府于去年4月推出了俗称"九招12式"的措施规管发展商销售一手住宅楼宇,其後行政长官曾荫权于去年10月的施政报告中提出,由于政府未能与地产业界就规管一手现楼的销售达成共识,故将采取立法途径,加强有关规管.

"我们会尽快草拟草案并谘询公众,以加快立法程序."运输及房屋局发言人在简布会上称.

督导委员会提交的报告,就有关拟议法例的涵盖范围、规管事项及执法机制和罚则提出了建议.委员会建议,法例应适用于所有一手未建成住宅(即"楼花")及一手已建成住宅的销售.

报告指出,现时规定发展商必须在楼盘开售前最少七天公开派发售楼说明书,以及在开售前最少三天公布售价的做法恰当,并建议纳入法例内.

此外,报告建议,将来发展商的楼盘价单应以单位实用面积报价,并且不能在价单中列出与单位建筑面积相关的资料,因现时市场上对建筑面积并没有普遍采纳的定义.

为了让准买家及时知悉楼盘交易资料,报告提出,发展商须于与买家签定临时买卖合约後24小时内披露交易资料,现时的要求为在五天内发布有关资料.

另外,督导委员会建设给予物业买家一段"冷静期",准买家在签订临时买卖合约後三个工作天内,可选择放弃交易,但该准买家会被没收相当于楼价5%的金额.

委员会并对违反法例建议罚则,性质严重的罪行,例如作出失实陈述和发放虚假或误导资讯,最高可被罚款500万港元及监禁七年.(完)