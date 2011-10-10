〔香港个股〕华润电力前三季售电量同比升21%,煤炭产量升51%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月10日电---中国主要发电商--华润电力控股(0836.HK)周一称,今年1-9月旗下电厂总售电量按年上升21%,同期旗下煤矿的煤炭产量升51%.
该公司在一份声明中称,前三季度的售电量8,399万兆瓦时,煤炭产量为1,149万吨.
今年首6月的公司售电量同比升24%至5,379万兆瓦时,煤炭产量则升63%至774万吨.[ID:nCH0068233]
华润电力午盘初段逆市上涨0.67%,报12.08港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。