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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 13:54 BJT

〔香港个股〕华润电力前三季售电量同比升21%,煤炭产量升51%

路透香港10月10日电---中国主要发电商--华润电力控股(0836.HK)周一称,今年1-9月旗下电厂总售电量按年上升21%,同期旗下煤矿的煤炭产量升51%.

该公司在一份声明中称,前三季度的售电量8,399万兆瓦时,煤炭产量为1,149万吨.

今年首6月的公司售电量同比升24%至5,379万兆瓦时,煤炭产量则升63%至774万吨.[ID:nCH0068233]

华润电力午盘初段逆市上涨0.67%,报12.08港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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