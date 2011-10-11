《香港报摘》--经济日报10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--中国中央汇金公司出手在内地增持四大银行A股,此举对提振港股气氛立竿见影,在新华社发出有关消息後,港股由跌转升,临收市前20分钟急升近300点.
* 其他:
--中大国际(0909.HK)董事会与大股东的争拗持续.昨日中大董事会透过由执行董事郭明辉署名的公告指,已召开董事会并以多数票通过,分别免除股东徐连国及徐连宽的主席和副主席职务.而徐连国方面,则公开发表声明指,正"依法应对"事件.
--汇丰(0005.HK)被券商明富环球将目标价降低至30港元,比海啸时最低价更低,令各界哗然.负责撰写该报告的分析员陈昔典称,是基于看淡欧洲债务危机的前景而决定大劈汇丰目标价.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。