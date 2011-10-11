《香港报摘》--信报10月11日

* 头版头条:

--中央汇金突然在二手市场增持四大国有银行A股,消息传出後,内银H股即时由低位抽升,刺激港股收市前半小时内急弹近300点.四大行在美国挂牌的预托证券(ADR)继续扬升,ADR港股指数重越18,000点关口.

* 其他:

--电讯盈科(0008.HK)明天举行股东会,就分拆电讯业务作商业信托上市进行表决.大股东兼主席李泽楷在股东会前夕连日增持,斥资逾三千万港元,持股增至27.61%.

--市场关于股票交易所的并购潮暂告一段落,竞逐的焦点转往商品交易所.市场传出,港交所(0388.HK)和香港商品交易所均有意并购英国金属交易所(LME).港交所和港商交所发言人分别表示,不回应市场传言.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.