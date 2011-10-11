《香港报摘》--信报10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中央汇金突然在二手市场增持四大国有银行A股,消息传出後,内银H股即时由低位抽升,刺激港股收市前半小时内急弹近300点.四大行在美国挂牌的预托证券(ADR)继续扬升,ADR港股指数重越18,000点关口.
* 其他:
--电讯盈科(0008.HK)明天举行股东会,就分拆电讯业务作商业信托上市进行表决.大股东兼主席李泽楷在股东会前夕连日增持,斥资逾三千万港元,持股增至27.61%.
--市场关于股票交易所的并购潮暂告一段落,竞逐的焦点转往商品交易所.市场传出,港交所(0388.HK)和香港商品交易所均有意并购英国金属交易所(LME).港交所和港商交所发言人分别表示,不回应市场传言.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。