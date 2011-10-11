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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 08:12 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月11日

路透香港10月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7803港元HKD=)

美股道琼工业指数周一收高330.06,或2.97%,报11433.18点.因德法两国承诺将推出解决主权债危机的计划後,提升欧元区债务危机可能得到解决的希望.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 175.760 8.43 91494 13.675 3.60

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.780 2.79 243492 3.666 2.98

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.990 2.76 331210 74.675 2.02

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.970 5.36 207433 19.176 3.10

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.640 2.57 95178 9.386 2.25

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.410 -1.96 118802 7.268 1.50

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.690 3.62 866248 63.316 2.79

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.710 3.24 38399 4.879 2.50

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.690 0.97 478946 15.319 3.51

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.190 7.09 171266 17.264 4.89

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.570 3.82 35008 3.223 1.67

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.800 5.82 20009 4.015 1.64

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.760 5.35 15670 1.226 -48.91

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.510 4.58 98656 0.391 2.78 (完)

--整理 黄运涛

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