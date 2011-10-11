《香港报摘》--其他报纸重要消息10月11日

* 明报:

--亚洲果业(0073.HK)宣布,明年与福建超大集团的肥料供应协议约满後,将不会再向该集团购买肥料,原因是中国的其他有机肥料供应商变得更具竞争力,及减少非必要之关连交易.福建超大集团由超大(0682.HK)主席郭浩私人持有.

--汇丰最新贸易信心指数显示,亚洲区中以本港的中小企对未来前景最为悲观,信心指数跌至100以下,只得95,甚接近金融海啸的92水平,即对前景感负面悲观.

* 星岛日报

--负责立法规管一手楼销售的督导委员会向运输及房屋局局长郑汝桦提交报告,建议将25类的违规销售行为纳刑事罪行,并引入"三级"制的惩处,最轻微的规章性过失会被罚款最少10万港元,最严重的失实陈述和发放虚假误导资讯,最高会被判监7年及罚款500万港元.

--据悉,行政长官曾荫权将于周三(12日)的"施政报告"中,宣布"新居屋"计画.首批"新居屋"单位将于2014年接受申请,于2016年落成."新居屋"单位将有5年禁售期,转让时的补地价安排,则会以购入时的地价折让计算.

--莎莎国际(0178.HK)公布,于10月1日至7日国庆黄金周期间,港澳零售业务的销售额较去年国庆档期,大幅增加9.7%,期内平均每宗交易金额及交易宗数均有上升.

* 苹果日报

--银行界预期,楼市成交淡静将持续至年底,按揭息率年底前仍有0.25至0.5厘的加息压力.

* 东方日报

--联交所股权变动资料显示,国泰(0293.HK)于今年10月3日增持国航(0753.HK)1,000万股H股,每股平均价为5.193港元,涉资5,193万港元,持H股好仓由54.95%升至55.17%.

--大快活(0052.HK)行政总裁陈志成表示,集团去年加价约1.9%至2%,料今年整体加幅约4%,年底前或加价约1%至2%;又料今年全年本港同店销售增长达约5%至6%,内地同店销售增长可能达至近双位数.

--匹克体育(1968.HK)公布,明年次季订货会订单额按年增9.5%,鞋类及服装类的订单额分别录得低及中单位数增长,两者平均批发价均有低单位数增幅.

* 文汇报

--太古(0019.HK)计划重启分拆地产业务上市,目标于12月将太古地产的股份独立挂牌.但是次计划将以介绍形式分拆上市,不拟发售任何新股,股份将分派予大股东及太古公众股东吸收.

--米兰站(1150.HK)公布,于10月1日至7日国庆黄金周期间,该公司录得销售额达2,200万港元,较去年同期上升36.2%.

--瑞年国际(2010.HK)主席王福才表示,集团于第三季整体业务销售额按年上升超过40%,目标全年销售增长达30%至40%.他透露将会于适当时机增持股份,董事会亦会考虑提高派息率.

* 大公报

--据消息人士透露,中国饮食集团―金汉斯计划未来6个月内在港首次公开发行股票(IPO),拟筹资额逾2亿美元(约15.6亿港元),瑞信和德意志银行将负责此次上市.该集团未对此消息置评.

--创维数码(0751.HK)公布,9月份电视机销售总量达103.1万台,较去年同期增加25%;今年4月至9月累计电视机总销售量为324.2万台,按年升11%.

--中国建筑(3311.HK)公布,公司2011年1至9月累计新签合约额257.9亿港元,同比增长12.5%,相当于完成2011年全年新目标(不低于300亿港元)的86.0%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.