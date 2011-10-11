〔港报财经评论〕补淡仓潮持续--信报10月11日

补淡仓潮持续 /陆文

面对外围早轮藉欧债危机引发的银行股全线下挫,近月有外资正积极狙击内银股,名为关注温州事件,连同楼市下跌、地方融资平台风险,甚至指内银不良贷款数据有造假之虞,加上有基础股东减持及银行存款准备金高企,均直接冲着内银股的投资价值而来.终于在国庆长假期後,代表中国的汇金宣布增持工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)与建行(0939.HK)的AH股,且透露未来将增持A股或H股,并无规模数额,一下子引发不少补淡仓活动.这是2008年9月19日後、三年多以来首次汇金出手增持,由于这护盘行径为这批内银股带来憧憬,看来短期将带动这批股份在大跌一半後有反弹,以中国财力充裕下应可奏效.

事实上,投资市场永远是玩信心的英雄地,以2008年一役,中国出手为随後一年内银股大升带来动力,希望今次能重复另一次反弹浪,当然,近期温总访温州为部分中小企融资解困,而早前中国亦公布以浙江为地方发债试点,为目前不少城乡地方债提高偿付能力.省市借贷有助银行贷款的股本压力,至于日後会否进一步适度调低存款准备金率,还要看稍後公布的通胀数据与中国内地经济形势.中国政府干预虽未能悉数解决银行面对的问题,但在目前全民皆空下出手有其效益,所谓富不与官争,中国出手空间多下,可预期内银股周内应有一段不轻反弹.中国内地配合欧盟正致力在月内达成支持银行资本稳定方案,看来是为海外大鳄狙击中资股作当头棒喝,反看特区政府只顾维护金融中心形象,连一些涉及春江鸭的沽空活动亦不发一言,难怪市场人士指财官员是书生论市.且看今次中国反击会否引发港股出现一轮补淡仓潮.

事实港股近期变成沽空天堂,严重超卖下亦未见反弹,一下子变得”无数计”,但短期绝地逢生有望,单从看好的投资者如刘央等突然转口风看淡,而大行一下子大幅下调个股目标价,瑞银把中铝(2600.HK)目标价调低81%,至2.07港元.瑞信调低港交所(0388.HK)20%,至105港元.明富环球指汇控(0005.HK)要为欧债减值业绩见红,目标价下降70%,至30港元,连同早前不少成分股目标价大幅下调,情况与过往个股及大市见顶前有大行唱好及大幅调升目标价30%-40%是另一个极端,是否反映唱低为客户进行补淡仓?机会不低.(B06)

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欧债危机可望解决 /苏子

虽然昨天为日本、美国及加拿大假期,但汇市仍然可以出现明显的波幅,美元自高位明显回落,欧罗兑美元更于昨天欧洲入市後升越20天SMA的1.3545重要阻力,为上月1日以来的首次,最高曾见1.3604水平.而导致欧罗兑美元可以破关而上的原因,则与德法领导人承诺于本月底之前推出解决欧罗区债务危机新的全面方案有关,而方案的目标是在下月3-4日G20举行峰会前提出解决希腊债务问题的可持续方案.同意增强银行业的资本状况及提出加速欧罗区经济协调的计划.从昨天亚洲市及欧洲市早段欧罗兑美元可以自1.3380水平以下显着上升至1.36水平以上,高低波幅可以超逾220点子或1.6%来看,市场似乎开始相信德法目前承诺推出的解决方案将会令欧债危机爆煲的可能性大幅下降,至少短期内出现此可能性已经微乎其微,故使市场避险情绪得以明显回落,令欧罗兑美元重返1.35心理关口及20天SMA重要阻力以上.

虽然仍未知悉方案的细节,但最重要是德法两国已经意识到在维持欧罗稳定方面所要肩负的特殊责任,而且德法两国领导人目前所作出的承诺,相信足以抵消早前惠誉下调西班牙及意大利评级的负面影响,故在目前高风险资产普遍已跌至超卖水平的大前提下,稍後不排除会因为众多看淡者的平仓买盘活动而得以扭转近期的大弱势,向上作出更显着的反弹浪.目前市场普遍看淡环球股市後市的表现,不少投资者更确信股市已正式步入熊市中,股市已经处于”熊一”了,但熊一有一个特性,便是大部分投资者不相信股市已步入熊市里,後市仍会再次展开牛市的上升浪.因此,若由目前市场非常负面的情绪来看,反而开始怀疑目前股市的大幅下跌并不是真的步入熊市,目前的跌市只不过是因为欧美债务危机令市场恐慌情绪飙升,所以才令股市的调整出现”跌过龙”的情况.

若然德法所承诺的解决欧债危机新的全面方案成功为市场所接纳,并使市场目前仍居高不下的避险情绪可以因此大幅回落,相信股市将会在目前市场一片看淡声中见底回升,届时美元的走势自然是因为失去避险资金的支撑而回复弱势了.至于欧美经济,相信亦会因此可以避免正式陷入双底衰退的危机.若真的出现此情况,那股神毕非德早前一直强调美国经济不会再陷衰退的观点便没有错.换言之,对于那些有实力而不做孖展的股票投资者而言,若相信欧债危机不会爆煲,目前看来已到了一个趁低吸纳的机会.而处于欧债危机风眼中的欧罗,将有较大机会在欧债危机有了市场接纳的新全面解决方案而扭转目前的疲势,兑美元料会成功企稳在20天SMA以上波动及收市後,进一步上试50天SMA的1.3965阻力及1.40心理关口.(B09)