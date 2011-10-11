〔港报财经评论〕政策底隐现,沽空额收敛--经济日报10月11日

政策底隐现,沽空额收敛 /林瑞芬

市场等欧盟救市期票兑现期间,环球金融股仍然有排震,明富环球就将汇丰(0005.HK)评级由”买入”下调至”沽售”,目标价由89港元大幅下调66%至30港元,直迫2009年初汇丰供股价.汇丰昨收61.6港元.明富认为,欧债危机较雷曼倒闭时更为严重,汇丰面对”欧猪五国”风险总值为319亿美元,在英国以外的其他欧元区,风险敞口达2,820亿美元,接近汇丰股东资金的两倍,假定汇丰为”欧猪五国”交易资产及衍生工具作全面拨备,而其他欧元区的风险敞口亦有20%减值损失,汇丰总减值损失预计达到319亿美元,一级资本比率亦会跌2.8%,预计今年将录得101.43亿美元净亏损.继较早前汇丰宣布会在香港裁员,昨又公布透过其附属公司HSBC Credit出售匈牙利消费者贷款业务94%,汇丰节流又开源,除非欧洲真的发生希债无序违约及银行出现资本不足等难以控制局面,不然,汇丰跌至明富预测目标低价可能性不大.

国庆假後,中国内地令人惊喜的消息是一度被误传死讯的江泽民再度露面.对股市来讲,两则消息,也有惊喜,一是中国内地下调成品油价,二是汇金托市.首先分析,发改委在其官网上宣布从10月9日起将国内汽油和柴油出厂价每吨下调300人民币,下调幅度为3.5%和3.9%,分别达到8,280人民币/吨和7,430人民币/吨.根据中银国际的粗略估算,石化相关产品占居民消费价格指数中的权重约为3%,占工业生产价格指数的5%,此番调价将对CPI和PEFPI分别产生0.1%和0.2%直接影响.油价下跌将有助于缓解当前严峻的通胀压力.

另据新华社报导,中国汇金公司昨日起,购入中国内地工商银行、农业银行、中国银行及建设银行的股票,并会继续进行相关市场操作,有点救市意味,政策底隐约呈现.不排除内银股仍会有震荡,尤其H股,但A股只要回稳,看淡的投资者亦不易无缘无故地质低H股.观察到建行H股(0939.HK)自9月中旬沽空率不断下跌,沽空明显收敛.中行H股(3988.HK)则于9月下旬见沽空减少,可见内银股在相对中期低位下,看淡的投资者已有顾忌.疲弱多时的A股,确需要政策之手去挽救.之前,市场资金宁将资金投放在楼市,但现时房市回落.市场资金宁愿投机高利贷,可是又爆出温洲资金链断裂,引发中国可能要加强规管高利贷业务,不排除有资金从楼市或其他投机市场回流股市,弱市期间少少活水都足够A股有所作为.若以上证综合指数作参考,後市跌穿长期升轨2,000机会甚微,向下空间及风险有数得计,当市场弱势扭转,市况随时出现大变化.(007)

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汇金虽买内银,大市未必见底 /余少文

新华社在A股收市後报导,中国汇金自10月10日起已在二级市场,自主购入工、农、中、建四行股票,并继续进行相关市场操作.难怪A股昨日下跌,四大行A股逆市上升,相信汇金昨日是在A股市场入市,加上在收市後立即公布,以及表示仍会继续增持,感到略有政治意味,出口术支撑H股.尽管内银H股目前股价明显平过A股,并不知道汇金会否考虑增持H股.但汇金在2008年金融海啸後,曾在9月开始增持工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK),当时也出现H股平过A股现象,最後都是买入A股,相信买A股较容易操作,不涉及外汇因素.其实,汇金在2008年至2010年分两阶段增持三大行,第一阶段2008年9月至2009年9月,先後三次出手增持,增持工行A股最多达2.8亿股,最少是中行的8,161万股.第二阶段2009年10月至2010年9月,但只在10月出手一次便停手.国指基本在汇金于2009年进行第一阶段第三次出手後,便始维持两年的升浪.故汇金今次出手,难怪令人憧憬.

只是汇金自2008年9月增持以来,A股和国指继续跌,国指跌至11月底才见底,即汇金入市後,大市也要两个月後才开始真正回升.更重要是国资委在2008年9月表态支持央企增持上市公司股份,当时亦有中国石油(0857.HK)、中煤能源(1898.HK)、中国远洋(1919.HK)、中国国航(0753.HK)、马鞍山钢铁(0323.HK)等母公司加入增持行动,反映当时中国全面支持上市公司.但汇金今次出手,暂只见中煤大股东在9月增持,但未见国资委等出口术,其他央企也未见密集式出手.若市场环境不配合,汇金是次出手只会事倍功半,大市反弹或只是短期而已.

内银股跌至昨日,仍然坚持”吸引”,对比中期每股NAV,九行中仍有五行股价平过每股NAV.正如中金公司预期,上市银行未来18个月最多新增不良贷款1,800亿元人民币,令不良贷款馀额达5,000亿元人民币.惟内银股2012年预期市帐率约平均1倍,已隐含着1年新增不良贷款3万亿元人民币或不良贷款率上升5%-6%,反映内银股目前已具备长期投资价值.当然,内银股即使平,也要有天时、地利、人和来配合,才能够摆脱困局.汇金出手只是人和而已,天时和地利仍未见到,故内银股真正走出谷底,仍要等待.(010)