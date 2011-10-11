〔港报社评〕占领华尔街,美社会尖锐对立--经济日报10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
美国"占领华尔街"行动,已达三星期,有扩大之趋势.虽然还未成为全国性政治运动,但在政治操作下,随时发展成一个较大规模之社会运动.由一班网民发起之“占领华尔街”运动,蔓延至美国25个城市.参与者背景迥异,既有失业人士,亦有学生、工人、白领以至无政府主义者等.他们虽然聚焦批评华尔街金融界人士,与政客挂钩,大搞"金融霸权",亦有部分提出反战等口号,但总体上,未有清晰政治诉求.由于互联网的威力,加上知名人士如索罗斯等支持,逐渐占据主流传媒的版面.
不过,“占领华尔街”运动,暂仍限于街头,能否发展成全国性运动,要看两个情况:其一,运动能否有一套清晰的纲领、目标及行动时间表.虽然运动组织仍然松散,但已经有知识界加入整合理念,以及有纽约工会领袖人士加入组织及串连.假如运动能够短期凝聚成一个简单、明确及直接的行动纲领,其影响力会大增.其二,有没有政治力量参与,结合主流政治.共和党高层曾高调批评,运动参与者为流氓,大搞阶级战争,此举只会激化情绪,令事件更政治化.部分民主党人士,如众议院民主党领袖佩洛西已表示,同情示威者.假如民主党能成功与运动合流,变成更强大的政治运动,随时成为下届美国大选的重要议题.
美国经济矛盾尖锐,两股民粹运动,共和党背後之茶党,与“占领华尔街”各走极端,导致社会分化对立.下年美国总统大选,就是两股民粹政治之战. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。