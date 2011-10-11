〔港报社评〕限实用面积计价,防"缩水楼"宰客--文汇报10月11日

规管一手住宅物业销售督导委员会倡议,规管一手楼和楼花销售,包括只能以实用面积计价,虚假陈述最高可判监7年.在街市买 短斤缺 ,会受到海关等执法部门的检控,消费者买了缩水楼的损失数以百万港元计,却唯有独自承受,这是香港楼宇销售中最受争议、最令社会不满的问题.因此,按实用面积计价,防止发展商以“缩水楼”鱼肉市民,是立法规管一手楼和楼花销售的关键所在.

目前香港楼宇销售规管靠业界自律,即使出现欺骗性促销最多是罚地产代理,发展商是免于刑责.售楼的最大得益者是发展商,目前售楼出现的种种不利消费者的做法,包括哄抬楼价、发放混乱资讯,少不了发展商的主导或默许.一旦要负上刑责,相信发展商在售楼时将三思而後行,不敢再如现在恣意妄为,为赚取最大利润而不惜利用误导性的促销手段.

此次有关立法规管一手住宅物业销售提出的建议涵盖多个方面,包括对售楼说明书、价单、销售安排、售楼秩序和示范单位的要求.禁止失实陈述.惩处的性质与级别.以及执法机构的设立等.由于建议涉及众多内容,当中牵动到不同业界的利益,很可能出现意见分歧,形成僵持不下的局面.为免谘询期冗长、影响立法进程,当局可考虑将部分争议不大的议题,如以实用面积计价、发展商必须提供售楼资料等先行立法,将其他如发展商负刑责等具争议的讨论押後立法,以“斩件式”分阶段立法,加快整体立法规管一手楼的进度. (A04)