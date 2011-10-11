〔港报社评〕有无冷静期买楼都要冷静--星岛日报10月11日

香港立法规管一手住宅物业销售督导委员会发表报告,作出多项防止发展商误导准买家的建议,同时提出设立三天冷静期,向一时头脑发热落订签署临时买卖合约的消费者,提供退出买卖的机会.冷静期可以令买家有细心静想的机会,对保障消费者有利,最重要是细节要小心考虑,提防产生变相鼓励轻率落订的反效果.现时市民买楼,签署临时买卖合约後反悔,订金会被没收,法律容许卖方追讨买方违约损失,万一楼价下跌,发展商可以向挞订者追讨差价赔偿.

消费者委员会对“冷静期”一词的用法有所保留,认为“冷静期”只适用于免费退货,认为现在建议的挞订赔偿水平太高,指出新加坡只赔偿楼价的1.25%至2.5%,澳洲更低至0.2%.如果买楼毋须为悔约付出代价,可能导致事後挞订连连,销售安排和资讯混乱.赔偿水平订得愈低,愈容易出现这种情况.另一方面,代价太高,则悔约太难,冷静期安排变成形同虚设.

尤其要关注的,是冷静期会否化成另类促销手段,降低一些本来较为谨慎的消费者的心理防线,轻率落订後骑虎难下.现时不少用家买楼如破釜沉舟,在没有退路的形势下非常审慎下决定,日後有了冷静期退出机制,部分市民可能产生先落订取得认购权的心理,以为日後无妨退出,结果轻易被游说签约.买家考虑退出时,促销者又可能诉诸市民“落了订不如买下来”的惰性.故此,若然要成立冷静期,细则必须详细研究,同时要确保中介人清楚向客户说明退出的代价.最重要是,无论有没有冷静期,消费者落订前都要保持警惕,不容松懈. (A06)