〔港报社评〕占领华尔街运动祸源在贫富悬殊--信报10月11日

占领华尔街运动由上月中旬爆发迄今,示威浪潮不断扩散至美国多个城市,大有一发不可收拾之势.运动由反金融贪婪腐败到矛头指向贫富悬殊、社会不公,以至近年冒起的极端政治保守势力“茶党”亦成为众矢之的,把美国金融资本社会积聚多年的发展矛盾层层折射出来.如今星星之火,大有燎原烧到世界其他国家之势,为目前全球经济黯淡前景增添一重社会动荡的负面阴影.

总统奥巴马上周开腔,表示理解示威者对金融体制的不满,并乘机批评共和党阻挠金融改革.众议院民主党领袖佩洛西更表明支持示威者,把“占领”运动扩展至全国,同时斥责共和党拟阻挠奥巴马政府推行的就业法案.共和党当然不甘示弱,反唇相稽,指示威挑起社会“阶级战争”,奥巴马政府故意支持示威,转移施政无能的公众视线.可以看到,目前美国在社会、经济及政治领域出现了严重分裂.照目前形势看,占领华尔街运动演变的转折关键,视乎抗争能否继续以和平方式延展下去.

在经济不景时,贫富悬殊更易引发群众的仇富怨气.今次华尔街运动暴露了资本主义社会通过资本「钱生钱”对促进生产的巨大作用,与此同时却无法纾解资本占有人垄断资本利润的分配不公平制度内生缺陷.

目前,民主及共和两党面对运动蔓延,各自从中寻找对己有利的政治本钱.照发展形势看,运动不仅超越政治范畴并蔓延至全美,更会外溢到其他资本主义经济体,对财富初始的正当获取原则和合法自由让渡原则提出新挑战,其结果将激起社会分配变革的各种诉求. (A02)