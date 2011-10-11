〔港报社评〕江泽民过问特首人选之说,但愿子虚乌有并非事实--明报10月11日

前任国家主席江泽民在北京出席纪念辛亥革命100周年大会,此一现身,除了否定他病危等疑云,论者大多认为江泽民就明年中共十八大人事布局,会发挥影响力,至于香港特首人选,坊间也有江泽民过问等说法.十八大人事布局,港人无缘置喙,但是关于特首人选,虽然绝大多数港人无投票权,但是下任特首要获得港人认同和支持,是必备条件之一,因此,港人透过民意表态,对谁任特首仍然有些微发声权利.所以,期望江泽民透过前任港澳办廖晖主任过问特首人选之说,完全是子虚乌有,绝无其事,因为假若有其事,而下任特首竟然由此催生而出,在中国行将设立太空实验室的今日,则其封建实质,使人有今夕何夕、今朝何世之叹.

特首热门参选人唐英年的父亲唐翔千,与江泽民私交甚笃,两人关系密切至称兄道弟,在政商圈子并非什麽秘密,是耶非耶,也无人深究.近日,坊间有一传闻,说江泽民卧病期间,廖晖到医院探望之後,联络唐英年,指示唐辞职参选,传闻说这是廖晖代江泽民向唐英年"放话",反映江泽民关心特首选举.这类传闻,说得绘影绘声,无从求证,但是有人却将之解读为有利唐英年选情云云.

特首选举虽然是小圈子选举,但是香港仍然有言论自由,特别是大多数港人认同和支持,是下任特首人选条件之一,所以,绝大多数港人虽然无缘投票,但是想看到一场有实质竞争的建制派初选.港人民情关注,透过舆论监督和施压,对明目张胆干预唐梁“初选”,相信会起到一定制约作用. (A06)