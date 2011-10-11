〔中国金融〕温州银监局反驳传言,称仅16亿元贷款受资金链断裂牵连--报载

路透香港10月11日电---温州银监局局长张有荣近日表示,初步统计温州有21家银行在此次中小企业资金链断裂中受到牵连,但温州银行业流入民间借贷市场的资金最多不过区区数十亿元,温州银行业的不良贷款率不可能出现明显上升的趋势.

周二的广州日报称,张有荣在接受广州日报和凤凰卫视联合采访时还表示,所谓浙江省向中国央行申请600亿元再贷款的传言"子虚乌有".

报导援引温州银监局的话称,温州目前不良贷款馀额为22.72亿元人民币,即使15.86亿受牵连资金全部变成不良贷款,最多也只有38.58亿.

上述表示反驳了里昂证券此前发布的报告.该报告称,温州民间未偿贷款总量可能高达8,000亿到10,000亿元,估计今年有10-15%的未偿贷款将变成坏账,坏账总额最高将达1,500亿元.

张有荣称,"如果温州民间借贷总量如里昂证券所言达到8,000亿,而根据坊间传言有八成资金来自金融机构,就是说温州银行业有6,400亿投入了民间借贷,这已经超过温州现有6,123亿贷款总额,可见里昂证券的报告是多么荒唐!"

他并介绍,温州银行业目前不良贷款率0.37%,与年初相比下降了0.07%,不可能出现明显上升的趋势,更不可能突破0.5%.

为解除浙江地区尤以温州为甚近期频发的中小企业主因资金链断裂而"跑路"的困境,浙江银监局日前部署了系列差异化监管举措,包括支持部分法人银行发行针对小企业贷款的金融债等,引导辖内银行业加大对中小企业支持.[ID:nCN8493266]

中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题.

但他也表示,对中小企业的金融支持,要遵循市场原则,减少行政干预,降低市场风险和道德风险.要加强对民间借贷的监管,引导其阳光化、规范化发展,发挥其积极作用.(完)