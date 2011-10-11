〔中国房地产〕"金九银十"褪色,开发商年底前面临更大减价压力

路透香港10月11日电---多家中国内地房地产商公布的9月销售表现较去年同期明显倒退,"金九银十"的光芒不再.分析师预期,内地融资持续困难,房地产商年底前将面对更大的减价压力.

每年的下半年,尤其是9-10月是内地房地产的销售旺季,但受到内地"限购令"扩大及银行收紧信贷影响,今年的"金九"黯然失色.龙头房地产商如万科(000002.SZ)200002.SZ和中国海外(0688.HK)的合同销售分别按年下跌12%和18%.至于以广东省为基地的碧桂园(2007.HK)、合景泰富(1813.HK)的销售额跌幅更分别达两成及两成半.

不过,中国海外及广州富力(2777.HK)9月的销售则较8月有约五成的增长;龙湖地产(0960.HK)9月的销售额按月亦升32%.

"这反映规模较大的开发商所取得的市占率愈来愈多,强者将会愈强."麦格理中港房地产研究主管吴嘉俊说.

他相信,在今年馀下三个月,大型开发商将会更加积极推售楼盘,相信价钱会很有竞争力,"小型开发商难以与它们角力."

富力地产此前表示,考虑到短期市场气氛不会有特别的改善,故旗下楼盘亦已开始减价,幅度介乎5-10%,希望能对销售起到刺激作用.同时,公司亦将全年销售目标下调两成,至320亿元人民币,为首家宣布削全年目标的开发商.[ID:nCH0080387]

明富环球中国房地产分析员刘雅瀚认为,年初至今房地产市场环境的变化很大,目前已进入第四季,现时下调全年目标的意义已经不大,开发商唯有尽力销售.

他表示,在中期业绩时按内房公司的负债及手头现金状,推算它们未来半年的资金不成问题.但假如银行继续收紧信贷,而信托及民间融资渠道不再通行,那开发商便有可能要在年底削价,加快销售物业套现.

以下为内房股9月份销情与去年同期的比较:

9月销售额 按年变化

(亿元人民币) (%)

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中国海外(0688.HK) 66亿港元 -18

万科(000002.SZ) 125.1 -12

合景泰富(1813.HK) 8.22 -25.3

碧桂园(2007.HK) 27 -20.6

广州富力(2777.HK) 30.06 -17.16

雅居乐(3383.HK) 28 -9.7

龙湖地产(0960.HK) 42.3 +14.6

华润置地(1109.HK) 40.6 +22.9

花样年(1777.HK) 7.87 +68

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* 资料来源:公司方,路透计算. (完)

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