〔中港个股〕农业银行称股价被市场低估,与今年良好的业绩增长相背离

路透香港10月11日电---中央汇金公司入市增持中国四大行A股後,中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二对路透表示,该行股价被市场低估,与今年以来的良好业绩增长相背离.

农行董事会秘书李振江在接受路透电话采访时并表示,当前银行股的投资价值凸显.而汇金公司选择在此时入市增持四大行的股份,也证明了这一点.

"我个人认为,当前银行股的投资价值凸显,汇金选择此时入市并表示未来12个月继续增持,就是证明."他称.

中央汇金公司昨日已在A股二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并称将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共动用资金约1.97亿元. (完)