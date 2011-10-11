〔中港个股〕农业银行称股价被市场低估,与今年良好的业绩增长相背离

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月11日电---中央汇金公司入市增持中国四大行A股後,中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二对路透表示,该行股价被市场低估,与今年以来的良好业绩增长相背离.
农行董事会秘书李振江在接受路透电话采访时并表示,当前银行股的投资价值凸显.而汇金公司选择在此时入市增持四大行的股份,也证明了这一点.
"我个人认为,当前银行股的投资价值凸显,汇金选择此时入市并表示未来12个月继续增持,就是证明."他称.
中央汇金公司昨日已在A股二级市场自主购入工行(601398.SS)、农行、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)四大银行的股票,并称将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共动用资金约1.97亿元. (完)
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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