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亚洲 | 2011年 10月 11日 星期二 11:38 BJT

〔香港个股〕华润燃气股份暂停买卖,将对郑州华润燃气提出收购要约

路透香港10月11日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)及其子公司郑州华润燃气3928.HK今早双双停牌,华润燃气表示,将对郑州华润燃气提出要约收购.

停牌前,华润燃气收报10.08港元;郑州华润燃气则报10.1港元,市值12.6亿港元.

于今年6月底,华润燃气持有郑州华润燃气56.87%股权.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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