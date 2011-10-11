〔香港个股〕华润燃气股份暂停买卖,将对郑州华润燃气提出收购要约

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月11日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)及其子公司郑州华润燃气3928.HK今早双双停牌,华润燃气表示,将对郑州华润燃气提出要约收购.
停牌前,华润燃气收报10.08港元;郑州华润燃气则报10.1港元,市值12.6亿港元.
于今年6月底,华润燃气持有郑州华润燃气56.87%股权.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。