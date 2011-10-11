〔投行观点〕资源税的修改将令中石油和中石化盈利减少2-11%--工银国际

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月11日电---投行工银国际的报告称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中国石油(0857.HK)和中国石化(0386.HK)于2011-12年度盈利将减少2-11%.
中国周一公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.[ID:nCN2011803]
工银国际的报告称,资源税的修改大致与市场预期一致.估计中石油(601857.SS)须于2011及2012年分别多缴42亿元人民币和211亿元的资源税,因此相应削减该年度盈利2-8%.
至于中石化(600028.SS)须于2011及2012年分别多缴17亿元和87亿元的资源税,盈利相应削减2-11%.
根据汤森路透I/B/E/S的预测,按照国际会计准则,中石油2012年度净利为1,615亿元;中石化则为831亿元.
报告并指出,资源税修改对中国最大离岸油气生产商--中海油(0883.HK)的影响最小,因取消矿区使用费抵销了资源税的增加.此外,其31%的国内海上油气产量来自2010年的利润分成合同项目,在合同期内不受资源税改革的影响."估计资源税改革对中海油2012年盈利的影响少于2%."
中石油H股早盘由升转跌,收跌1.63%,报9.03港元;中石化H股亦跌1.54%,报7.05港元.中海油则大涨6.06%,报14港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。