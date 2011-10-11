〔投行观点〕澳门10月博彩收入或再创新高,因黄金周赌客涌入--里昂证券

路透香港10月11日电---投资银行里昂证券周二表示,初步数据显示澳门10月博彩收入在大陆黄金周效应下可望再创新高,这显示博彩业强劲成长的基本面未变,且上周市场对于信贷紧缩的忧虑并不存在.

里昂发布研究报告显示,10月1至9日澳门博彩收入估计有116.48亿澳门元,日平均收入为12.9亿澳门元,较9月的7.1亿成长逾八成;若馀下时间以9月单日收入计算,10月博彩收入估计将达272亿澳门元,超越8月时的历史高点记录247.69亿.

报告指出,澳门在黄金周时间的游客成长趋势仍强,反映出博彩行业基本面仍强劲,"我们相信先前的惊慌卖压以及对信贷紧缩的忧虑,是无根据的."

里昂称仍对澳门博彩业者维持"买进"评级,首选则是金沙中国(1928.HK)因其中场收入(指一般赌客)占比较高,在路(乙+水)金光大道将有新酒店开幕以及估值相对具吸引力.

澳门博彩类股上周一度因担心内地对私人企业信贷收紧将打击富人消费,进而冲击博彩收入而大跌[ID:nCH0081355].今早随着大盘反弹,中午时,金沙中国大涨7.14%至20.7港元,涨幅胜于大盘恒生指数.HSI的3.26%,该股一个月来则跌约5%.

而上周盘中曾大跌近两成的银河娱乐(0027.HK)以及澳博控股(0880.HK),中午收盘时分别劲升11.84%以及5.82%.

澳门政府此前公布,9月份博彩业收入为212.44亿澳门元,较8月减少14.2%,为今年第二次出现按月减少,但仍较上年同期增加38.8%.[ID:nCH0081337]

在满手现金的中国观光客加持下,澳门博彩收入已远远超过老牌赌城--拉斯维加斯.市场预估至2015年,澳门博彩业的年收入预计将达到500亿美元,比斯里兰卡、保加利亚和哥斯达黎加的国内生产总值(GDP)还要高.(完)