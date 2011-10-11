〔香港房地产〕第四季成交仍将低迷,中小型住宅最多跌价10%--戴德梁行

路透香港10月11日电---国际物业顾问--戴德梁行周二称,由于今年香港的银行多次上调按揭利率,加上欧美经济转差导致股市大幅下滑,第四季本地楼市成交量将延续上季的低迷,而中小型住宅楼价有机会由现水平下调高至10%

据该行的数据,香港第三季结束了此前长达27个月的每月逾1万宗物业成交的纪录,总结第三季的交投量按季下滑38%.

"因为香港及外围的经济因素令准买家持观望态度,成交量跌幅明显...,相信未来几个月成交会继续下跌."戴德梁行大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿在发布会上说.

他指出,香港楼市目前受到多项因素影响,包括:政府连串的稳定楼市措施、实际按揭利率正在上升、以及欧美经济危机,导致楼市表现转弱.

但陶汝鸿称,年中看好支持楼市的基本因素,包括香港的经济及出口强劲、低息环境、外来买家支持楼市以及失业率偏低等,虽然目前部分因素有所减弱,但整体仍属正面.

今年以来本地银行先後五次上调以银行同业拆息(HIBOR)计算的按揭利率,增加了置业者的供楼负担,加上经济情况不明朗,令到有意置业者暂时却步.

戴德梁行中国投资部联席主管叶国平指出,目前利率及心理因素最影响买家入市意欲,但事实上希望置业的买家仍为数不少,只等候时机及取决于银行的借贷态度.

陶汝鸿预期,第四季的中小型住宅楼价有可能较现水平下滑5-10%,回到年初时的水平;至于豪宅由于供应较少,加上业主持货能力较强,因此估计楼价将持平至下跌5%.

对于市场预期特首曾荫权将于明天发表的施政报告中,宣布复建居者有其屋计划,陶汝鸿表示,由于这个消息早已被市场消化,加上要有数年时间才落成,预期对楼市实质的影响不大;更重要的是,居屋与私人住宅所针对的买家收入差距较远,属于两个不同的市场,难以直接比较.(完)

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