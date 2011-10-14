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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 16:35 BJT

〔香港个股〕吉利汽车称9月汽车销售量按年增0.5%,至32,430部

路透香港10月14日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五称,9月份汽车销售量按年增0.5%至32,430部,较上个月则增约26.7%.

公告并显示,该公司今年前九个月总销量为293,232部,较去年同期增长6.6%,且达到全年销量目标的61%.

吉利汽车股份收盘大跌7.8%,报2.01港元;过去一个月累计下跌19.75%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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