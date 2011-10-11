〔投行观点〕德意志银行首评中信证券H股为"买入",目标价15.73港元

路透香港10月11日电---投行德意志银行周二发布报告,首度给予中国最大上市券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)H股投资评级为"买入",目标价每股15.73港元,较今日收盘价约有20%溢价.

报告称,正值中国国内银行和保险业面对市场改革,该行偏好中国的证券业,因政策风险较低,而且财政状况相对较为稳健,资产质素恶化风险也较低.

"中信证券的盈利和估值,与国内股市交投表现基本一致,换言之目前处于周期底部."该行分析师Judy Zhang在报告中称,"面对环球金融动荡,很有可能短期内会出现中国监管层放松货币政策的举动,利好股市."

该行给予中信证券H股目标价15.73港元,相当于2012年市帐率1.53倍.

于上周四在港挂牌的中信证券H股周二盘中一度触及13.4港元上市来新高;最终收升5.12%,报13.14港元,仍低于13.3港元的招股价.(完)