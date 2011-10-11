〔中港个股〕中石化与俄罗斯SIBUR签订框架协议,将组建合资企业

路透香港10月11日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二称,该公司与俄罗斯主要石化企业--SIBUR签署框架协议,可能将在中国和俄罗斯组建两家合资企业以从事丁(月+青)橡胶(nitrile butadiene rubber, NBR)的生产.

中石化的新闻稿并称,是次合作框架协议为俄罗斯总理普京访华期间签订.双方还考虑在聚异戊二烯橡胶(Polyisoprene rubber)及其他范围包括原料供应方面进行合作.

如果合作得到落实,SIBUR将为两家合资企业提供橡胶聚合技术以及丁(月+青)橡胶分解技术.目前位于Krasnoyarsk的丁(月+青)橡胶设施年产能将由4.1万吨扩大至5.6万吨,未来在上海建造的工厂预计将每年生产5万吨丁(月+青)橡胶.

丁(月+青)橡胶广泛应用于汽车、航天、石油开采、石化、纺织、电缆电线、印刷和食品包装.(完)