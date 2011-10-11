《香港报摘》--经济日报10月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--市场对斯洛伐克表决欧洲金融稳定机制(EFSF)有戒心,恐未能通过,加上欧洲央行总裁特里谢指,欧债危机已扩散至系统性层面,重燃市场对危机的忧虑,令欧元、商品及欧美股市早段受回吐遏抑偏软,午市反覆争持.
* 其他:
--巴克莱发表的报告直言,无论人民币是升值还是贬值,香港本地银行都将会是大输家,故全面调低本地银行股目标价及盈利预测.巴克莱以离岸人民币套息活动增加,及内地将开放更多人民币回流途径为由,将今年本港人民币存款预测由1万亿调低至8,000亿.
--有"新末日博士"之称的纽约大学经济学教授鲁宾尼(Nouriel Roubini)在南韩首尔一论坛上称,中国能够保持较高的经济增长率,以及控制物价上涨.然而他同时警告,中国的过度投资未来可能导致"硬着陆".
--星展香港行政总裁庞华毅指出,已可预期本港银行下半年表现会较为逊色,贷款增长将放缓,但存贷息率仍有上升压力,以逐步回复至"正常"水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。