《香港报摘》--经济日报10月12日

* 要闻版头条:

--市场对斯洛伐克表决欧洲金融稳定机制(EFSF)有戒心,恐未能通过,加上欧洲央行总裁特里谢指,欧债危机已扩散至系统性层面,重燃市场对危机的忧虑,令欧元、商品及欧美股市早段受回吐遏抑偏软,午市反覆争持.

* 其他:

--巴克莱发表的报告直言,无论人民币是升值还是贬值,香港本地银行都将会是大输家,故全面调低本地银行股目标价及盈利预测.巴克莱以离岸人民币套息活动增加,及内地将开放更多人民币回流途径为由,将今年本港人民币存款预测由1万亿调低至8,000亿.

--有"新末日博士"之称的纽约大学经济学教授鲁宾尼(Nouriel Roubini)在南韩首尔一论坛上称,中国能够保持较高的经济增长率,以及控制物价上涨.然而他同时警告,中国的过度投资未来可能导致"硬着陆".

--星展香港行政总裁庞华毅指出,已可预期本港银行下半年表现会较为逊色,贷款增长将放缓,但存贷息率仍有上升压力,以逐步回复至"正常"水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.