《香港报摘》--信报10月12日

* 头版头条:

--受地方债和高利贷危机拖累而疲不能兴的内银股,终在中央汇金入市下"发威".恒指昨天一度急升逾700点,可惜最终未能守稳20天线,收市升幅收窄至430点或2.43%.

* 其他:

--国务院周一发表修改石油资源税的条例,由11月1日起,对原油和天然气按销售额的5%至10%徵收资源税.工银国际下调中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS)2011至2012年度的盈利预测2%至11%.

--瑞银表示,国庆期间味千(0538.HK)于内地同店销售跌18%至20%,把其目标价大削36%,至8.3港元.另一只被大削目标价的匹克(1968.HK),由于第三季同店销售增长减慢至6.2%,市场对此感失望,瑞信将目标价大削64%,至2.15港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.