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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月12日

路透香港10月12日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.78港元HKD=)

美股道琼工业指数周二收低-16.88,或-0.15%,报11416.3点.因欧元区官员试图控制债务危机对大型欧洲银行和全球金融稳定性的威胁,股市已对此消息作出反映.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 175.390 -0.21 71601 13.645 -0.54

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.130 2.97 173407 3.775 0.66

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.410 -1.21 301675 73.770 0.50

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.860 2.41 172619 19.637 0.19

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 116.520 -3.42 98711 9.065 0.50

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.780 -1.75 79403 7.140 0.71

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 40.430 -0.64 409964 62.909 0.33

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.100 -0.97 18947 4.831 0.44

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.910 1.12 460415 15.490 1.24

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.650 2.07 109697 17.622 0.70

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.170 -2.41 67727 3.145 -1.10

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.000 4.65 22289 4.201 -2.07

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.800 6.60 8118 1.307 -50.30

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 -2.39 16496 0.381 -0.98 (完)

--整理 黄运涛

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