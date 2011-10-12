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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:30 BJT

〔香港个股〕电讯盈科分拆电讯业务上市获股东大会通过

路透香港10月12日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)周三称,公司拟以商业信托形式分拆电讯业务独立上市的计划,已获股东特别大会通过,将成为首家在香港上市的商业信托.

公告称,投票表决显示,有99.966%的投票股数投赞成票.

电讯盈科此前称,商托估值须不低于286亿港元才会分拆.

是次分拆此前已获香港联交所批准.(完)

浏览电讯盈科其他新闻,请点选[0008.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:

(here)

--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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