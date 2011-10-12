《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

* 明报:

--中国海外(0688.HK)公布,9月份全月销售额达66亿元人民币,虽然按月增加48%,但比去年同期下跌18%,亦是继8月份後连续两个月的销售额按年下降.

--香港地产建设商会执委会主席兼一手楼销售督导委员会成员梁志坚表示,商会原本在周二(11日)就建议立法规管一手楼销售的研究报告进行会议,收集各会员对该份报告之意见,但改在今天施政报告後召开,最快周四(13日)举行.

* 星岛日报

--为使更多中小企可受惠于该计画,按揭证券公司决定放宽部分条款,包括将担保的贷款利率上限提升2个百分点,至10至12厘,以及把银行逾10厘的高息贷款总额上限,倍增至1亿港元等.

* 苹果日报

--匹克体育(1968.HK)于电话会议上表示, 截止8月底止新增了470家分店,计画优化销售网络,明年会开设700家分店,同时会关闭500家效益较低的分店.

* 东方日报

--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)发布业绩预告,料今年1至9月止归属母公司净利润介乎58亿至60亿元人民币,同比增幅86至92%左右;7至9月份净利润则为12亿至14亿元人民币,同比增30至50%.

* 文汇报

--利福(1212.HK)宣布,关于公司与上海陆家嘴金融贸易区开发股份就建议分别于上海及天津市成立两间合资公司而签订之谅解备忘录已告失效,及订约双方已决定不进行所建议之成立合营公司.

* 大公报

--市场消息透露,清华大学旗下于新加坡注册的科诺威德,最快下周一(17日)开始公开招股,10月底挂牌,集资逾1亿港元,较上月底有消息指集资5亿港元大幅减少.

--世茂房地产(0813.HK)公布,今年首三季合约销售额录得245亿元人民币,较去年同期上升25%,总合约销售面积达188.67万平方米,同比增17%,整体均价微升6%至每平方米12,975元.

--裕元工业(0551.HK)公布,9月份经营收益净额5.94亿美元,按月跌5.4%,按年升12.5%;首9个月累计收益净额53.46亿美元,按年升19.5%.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.