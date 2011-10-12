〔港报财经评论〕善用反弹市良机套现--信报10月12日

善用反弹市良机套现 /陆文

外围造好刺激港股上试18,200/19,000点这重要阻力区,早前在16,143点水平发挥黄金比率强大支持引发的补仓反弹,短期内进入17,800/18,200这徘徊区进行巩固机会不低.从A股未随H股反弹,反映今次港股回升涉及衍生工具相关活动较大,中国内地短期内会否再有稳定市场信心措施要等着瞧.投资者亦对今天曾特首任内最後一份施政报告内容进行分析,不少涉及房屋的政策已有所泄露,能否有惊喜还是视乎阁下有否期望.对短期市况进行预测属不切实际,单看10月份首六个交易天表现飘忽难测,不排除在各国有形之手致力营造一个相对平稳的经济环境下逢低有反弹,包括美国联邦储备局是否有意外的招数,但早前已指出明年次季前港股有反弹无上升的预测不变,近日急弹下毋须高追,不妨耐心等待另一次恐慌式抛售才下注,短期反弹可视为减持股票、增持资金的时机.

金融系统稳定性与市场信心关系密切,近年欧美银行股被洗仓涉及债务危机直接削弱其资本充足率,近日全球股市反弹,亦是法德领袖承诺最迟月底拟定应付债务危机方案的反应,其中包括令欧洲银行有足够资本,特别是一旦希腊违约可能令持欧猪国债的银行资本不足面临倒闭,短期市场正等待这新方案详情作回响.斯洛伐克为注资EFSF投票成败,直接影响避免债务危机蔓延,可解释何以收市後恒指期货炒低水171点.中国亦深明稳定市场信心的重要性,连副总理王岐山亦表示,目前全球严峻情况下,当务之急是提振市场信心,从上日汇金出手增持四大内银股,着实产生稳定作用.当然,市场经过近半年股市有反弹无上升的调整周期下,投资信心依然薄弱,在高位随时出现大幅波动,以显示市场信心的起伏不定,一切留待有形之手新一轮行动对确保市场信心持续的能耐.

上日指出,市场信心一旦回稳容易催化一段补淡仓活动,昨天汇金入市促使农行(1288.HK)反弹12.8%、中行(3988.HK)升7.7%、工行(1398.HK)升6.7%及建行(0939.HK)升5.8%,亦引发一批金融保险股有明显补淡仓活动,财险(2328.HK)升10.8%、太保(2601.HK)升4%,部分股份一度挟升不少.(B06)

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美元兑日圆待变 /苏子

美元兑日圆自8月19日触及75.93的历史低位後,整体走势便在76-78以长方形的待变形态发展.短期内美元兑日圆必须突破76-78上落区才有望出现较为明确的趋势,否则汇价将继续在此区域内横行上落,并有利较为贴市的投资者在此区域内采取高卖低买的上落市策略.目前暂难确定美元兑日圆最终会往哪个方向作出重大突破,原因是长方形是待变形态中最为蛊惑的,因在价位作出重大突破前,根本便没有讯号令投资者在破位前可以放心地去建立较长线的仓位,而且汇价亦可以在微破此形态後出现假突破的走势陷阱,随後继续以上落市的形式横行波动,使那些有意捕捉破位的投资者要以损手收场.因此,在汇价作出重大突破前最好不要随便入市买卖美元兑日圆,以免承担不必要的损失.

虽然单从形态上看,目前不易估计美元兑日圆最终会往哪个方向作出重大发展,但由于在过去一年多的时间里,市场上绝大部分小投资者投资者买卖美元兑日圆时,均以建立好仓为主,汇价一旦作出重大突破,应以向下为主.美元兑日圆在确切下破76支持关口後,若届时未见日本央行有任何出口术或动用真金白银的干预迹象的话,应不难以单边市形式一举下破75心理关口,从而触发大量止蚀沽盘入市,随後将朝着70关口迈进.英镑兑美元在上周四英伦银行宣布推出QE2措施後的跌势只属昙花一现,而且跌势只集中在市场知悉上述的负面消息後的15分钟内,随後已经跌不下去,反而更出现愈升愈有的异常走势,使一众因为此利淡消息而入市建立英镑兑美元短仓的投资者录得不同程度的损失.

本周初英镑兑美元已自上周四的1.5270低位显着上升至1.5688高位,除已上破20天SMA重要阻力外,亦已升破汇价由8月19日1.6618高位跌至上周四1.5270低位的23.6%反弹目标,即1.5588阻力,技术上汇价仍可看高一线.短期内汇价只要稳守在20天SMA以上波动,料有力进一步上试上月29日的1.5715高位及上述跌幅的38.2%反弹目标,即1.5785阻力.不过,若然英镑兑美元无力稳守在20天SMA以上,反而显着回落之下收市,那便要提防英镑兑美元将再次转弱,并下试20天保历加通道的底部支持,甚至上周四所造的1.5270低位.由于上周四英镑兑美元是在市场一片看淡声中止跌回升,故倾向汇价自上周四开始的升浪不会如此快便结束,一旦稍後汇价守稳20天SMA支持不破并进一步突破上述跌幅的38.2%反弹目标,料汇价要升至上月中旬的1.5868高位附近才会有较大阻力出现.(B09)