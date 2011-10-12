〔港报财经评论〕政策底不等于市场底--经济日报10月12日

政策底不等于市场底 /林瑞芬

以古监今,主权债务危机的解决方法通常要历经三个阶段:首先,财政紧缩,削减政府债务.其次,国内经济放缓,进口开始减少.最後,在汇率调整和产业提升的作用下,出口改善,经济开始回复增长.在这三个阶段间,市场可能面临两次冲击.在第一阶段,财政紧缩措施导致政治上的分歧,可能引发金融市场动荡.在第二阶段,经济收缩後人民生活水平下降可能引发的社会动荡.彻底解决主权债务危机需经济增长配合.由此可见,欧债问题现时只处于到第一至第二阶段,更长线而言,刺激区内经济,需要欧洲央行放宽银根,以及各国刺激经济措施出台.就汇金出手托市,小投资者千万别以此单一讯号认定A股见了底,久沉的A股,往往需要一系列的政策出台,才能确定底部,当中还要配合外围大形势.尤其是当欧、美经济前景被看淡下,自然也会对中国经济前景持负面睇法,因怕受外贸下滑影响,最终惹来各方造淡压力,不单买定中国CDS做保险,还配合国际信贷评级机构唱淡,沽空H股更不在话下.强调政策底隐现,不等于就是市场底,市场底才是真底,只有股民重返市场,才会出现真正的市场底,故此A股要摆脱困扰近两年的熊市仍非轻易.

中国内地股市昨先高开後回,市场或对汇金托市效果有质疑,上证综合指数高见2,412後,以2,348收市,全日上升3.7点.然而,汇金托市对内银H股的支持短期则较佳,如工行(1398.HK)、农行(1288.HK)及建行(0939.HK)涨5.6%-12%,相信最主要是近月来内银H股被外资过分抛售,超卖太严重,投资气氛好转下,所谓死猫都要弹一弹.观走势,工行技术阻力位近4.5-4.6港元,昨收4.31港元.建行技术阻力位近5.6港元,昨收5.11港元,博反弹宜见好识得收.

港股上周急挫後反弹,无疑短期投资气氛有改善,不似9月份日日跌到慌失失.不过,是否恒指已在近16,000探底,并重拾中期上升浪,目前仍言之尚早,始终欧、美债毒未清除,债重国首要减赤,即悭住使,结果自然不利实体经济,企业利润削减,至于削多少?之前股价急挫是否已完全反映,在现在尚难判断,只有等事态进一步发展验证.(010)

..................................................................................................................

汇丰环球下调,国指明年目标 /余少文

中国汇金出手为中资股带来憧憬,国企指数重上9,000点,只是汇金这服催化剂能够维持多长时间,拭目以待.但汇丰环球研究下调中资股相关指数明年目标,当中国指目标低见10,000点,并认为明年仍然是防守为主.国企指数昨日开市後高见9,405点,升536点或6%,最後只升387点或4.4%,收9,257点,成交额增加至233亿港元,超过80%主板H股随大市上升,但录得双位数升幅的股份不足5%,或是大市午後回落所影响.而红筹指数一度高见3,550点,升156点或4.6%,最後只升111点或3.3%,收3,505点,成交额68亿港元,25只成分股齐齐上升.但期指在现货收市後加快回落速度,全日只升285点,收9,182点,较现货低水75点,而过去显着出现低水现象,翌日市况多利淡.

尤其国企沽空额昨日回升至30亿港元,占国指昨日成交额约13%,及见建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)、农业银行(1288.HK)、中国石油(0857.HK)、中国神华(1088.HK)、兖州煤业(1171.HK)等沽空额显着增加至约15亿港元,已占国企沽空额一半,当中煤炭股沽压急增,或是中国调高资源税而吸引投资者加大沽空力度所致.至于中国内地股市未能受惠汇金出招,昨日竟然先升後跌.若然A股对利好消息无动于衷,小心A股仍未见底,届时国指反弹动力也会下降,难怪三大行昨日的沽压增加.汇丰环球似乎并不睇好港股以及中资股.昨日发表报告,除了将恒生指数明年目标价定为20,000点外,国指明年目标价为10,000点,红筹指数3,800点,沪深300指数3,000点,较9月初预期国指今年见13,000点、红指见4,400点、沪深指见3,200点还要低,即变相调低指数目标.

尤其国指、红指等潜在上升空间只有8%和8.4%,但预期2012年目标预测PE只有6.5倍和9.8倍.认为估值偏低,特别是看淡红筹股,因为中国移动(0941.HK)等重磅红筹,今年底虽未能回归A股市场,但明年应该没有问题,届时应可带动红指有较大升幅.汇丰环球又表示明年投资主题会是防守、股息和本地需求,故看好消费股、科技、电讯等行业,并在其组合加入中国移动(0941.HK)、中银香港(2388.HK)、汇贤产业信托、金鹰商贸(3308.HK)和长城汽车(2333.HK)等,投资者不妨参考.特别是中银香港是较少外资看好或纳入组合内的股份,汇丰环球认为中银香港高息外,也不受中国内地地方债影响,以及可以受惠人民币国际化.(008)