〔港报社评〕施政要有作为,莫当看守政府--经济日报10月12日

香港特首曾荫权今天公布其任内最後一份施政报告,外界以他任期只余9个月,不予期望.但香港不像西方般政党轮替,故政策延续性较强,港府不应当看守政府,要有作为,曾荫权更要加倍勤恳施政,以补港府过去的拖拉蹉跎.

港府近日不断放风,今天宣读的施政报告将有新政,包括打破过去框架的中长期房屋政策,但外界普遍认为,现任政府任期只余9个月,新政恐无以为继,故倾向相信在堂皇包装下,实惠的可能只是将明年2月财政预算案的派糖措施,提前今天公布而已.

曾荫权在经济方面仍有必须落力之处.其一,香港10多年来经济转型都未见明显成绩,包括推动六大新产业均未见显效,令香港经济结构日益单薄,既缺乏新的经济引擎,亦过于依赖金融与地产,在长远经济竞争力上隐忧甚重,现任政府有责任把握每分每秒推进.其二,外围经济风雨飘摇,尤其欧债危机未来数月可能触发新一场全球金融海啸与经济衰退,港府须拟定应对措施,捍卫香港金融与经济.社会方面,贫富悬殊不断加剧,不但市民怨气上升,社会上厌富甚至仇富情绪亦渐增,社会不稳风险日大,不应留待下任政府才作纾缓.

外界虽对今天公布的施政报告不予期望,但特首有责任尽力而为,提出解决上述等问题的政策与措施.更重要的是,切莫像过去几年的施政报告般,说的多,做的又少又慢,虚耗香港光阴,须切实把握未来九个月时间落实施政、覆行承诺. (A03)