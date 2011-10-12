〔港报社评〕寻经济行为因果,建政策理性根基--信报10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
诺贝尔经济学奖今届得主由美国纽约大学沙琴德及普林斯顿大学西姆斯分享.这两位新古典主义宏观经济学家致力找出宏观经济行为的因果关系,提供一个具预测性的分析框架.虽然在实践上,未来的发展结果往往否定了人类从观察、探索到总结得出来的因果关系判断,戳破人类试图“预见”未来的努力,却无损人类追寻问题答案的热情,理论的更新,承先启後,构成人类文明的进程.
在全球经济如今陷入危态下,今届诺奖没有颁予可开出复苏灵丹妙方的经济学家,有人表示失望.但细心看沙琴德和西姆斯对“新古典主义宏观经济学”的贡献,尤其在金融海啸後,各国政府动辄以万亿计新增货币刺激经济、“凯恩斯主义”强势回归的形势下,向构筑新古典主义宏观经济学理论的杰出学人颁予殊荣,实在别具深意.
透过细致分析,深入发掘事物复杂的因果关联,侧面反映出凯恩斯主义缺乏微观基础所支撑的宏观理论的漏洞.可以看到,在经济恢复失衡的过程中,若政府为了政治目标,不顾经济政策的理性,矫枉过正,既破坏市场自我纠正失衡的力量,最终制造更巨大、更长久的失衡结果.
金融危机被一口咬定为市场功能缺陷的证据,连一向捍卫市场的经济法学家波斯纳也不得不承认,今次金融危机是“资本主义一次失败”.在今天主要国家政府功能膨胀、鼓吹凯恩斯主义最有效纠正市场缺陷、政府自以为是的经济干预政策泛滥之际,两位新古典主义宏观经济学家获奖,为滥觞于危机却未经深思熟虑的凯恩斯式干预主义思潮,作出了一种理智平衡. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。