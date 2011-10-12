〔港报社评〕保育郊野打硬仗,私产补偿考平衡--星岛日报10月12日

获誉为“香港胜景之首”的西贡大浪西湾,昨日在纳入郊野公园的路途上走前一大步,但是前路仍艰,原因是不少村民担心这个安排会打开缺口,斩断同类土地的财路,令私人业权可滋生的庞大潜在利益化为乌有,产生港府应否补偿村民“潜在”利益的争议.

去年夏天有富商在大浪西湾大兴土木,打算兴建豪宅.有市民向渔农及自然护理署投诉,怀疑工程抵触“郊野公园条例”,破坏这一带的自然美景.渔护署解释这处虽然毗邻西贡东郊野公园,却不属于郊野公园范围,激起要保护西湾的汹涌民情. 渔护署透过短期规划暂停现场的挖掘工程,同时部署把这片土地纳入郊野公园范围,有关建议昨日获得郊野公园及海岸公园委员会通过.

建议的最终定案,还要通过公众谘询一关,支持者的要求固然强烈,但是反对力量不容小觑.事件中大家把焦点集中在买地建屋的富商,较少顾及原业主村民的意愿.对他们来说,土地已经荒废经年,现在获得青睐,终于体现土地价值,而且可以“活化”.香港还有数十幅这类毗邻郊野公园的私人土地,涉及不少村民的庞大利益.

现余待划入郊野公园的54幅地,面积共2,000公顷.划入郊野公园范围,不等如土地要收为公有,而且就算收地,港府一向有补偿准则.港府在这个问题上,要面对继新界丁屋僭建风波後又一场硬仗,当局可以硬中带软,考虑村民的诉求,但在补偿问题上,照顾私人产权时,不宜过分慷纳税人之慨,否则难过全港市民一关. (A04)