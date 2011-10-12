〔港报社评〕立法规管一手住宅销售,确立公平交易保障市民--明报10月12日

立法规管一手住宅物业销售督导委员会提出9 项规管建议,港府将谘询公众,并在今个立法年度提交条例草案.长期以来,市民在新楼销售所遭遇不公平情况有望改变,若措施有效落实,可以减少社会戾气.另外,立法规管之後,对于靠不当销售牟取暴利的发展商,相信有阻吓力,地产市场有望回归较正常运作,采用不良销售手法的地产商再不能以不当行为占便宜,殷实的地产商也毋须同流合污.所以,立法规管一手楼销售,是好事,值得支持.

多年来,地产界抗拒港府立法规管,坚持业内自律管理,不过,证诸实际情况,地产建设商会未能遏止业内一些不当做法,个别发展商售楼手法愈益荒诞,所激发民愤,与地建会有自律之名无监管之实,有直接关系.规管实用面积销售的好处,能否确立,还要视乎立法是否完善.除了实用面积,环绕规管一手楼销售,所触动相关情况,需要调整.二手楼买卖,也要接轨,测量师学会促地监会制订指引,使地产代理先行双轨售楼,待立法实施後一并改过来.这个建议,实际上由地产代理先行先试,值得考虑.其他例如买家在冷静期内挞订,划一没收相当于楼价5%订金,是否过高?子公司若违例,母公司是否要负刑责或在什麽情况下有责任,相信在正式立法时都是角力焦点.

香港市民置业,是毕生最重要支出,买楼动辄要数百万以至上千万港元,港人毕生为一个家“做屋奴”,港府给港人打造一个公平交易环境,是应有之义,更是不能推卸的责任.港府做好立法规管一手销售,是对得起港人的最起码要求. (A04)