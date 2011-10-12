〔港报社评〕普京访华加强,中俄关系意义重大--文汇报10月12日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
俄罗斯总理普京昨日起对华展开为期两天的正式访问,出席中俄总理第16次定期会晤.普京此次访华是其宣布将重返俄罗斯总统职位後的首次外访,突显其高度重视加强中俄全面战略协作夥伴关系,意味着今後中俄关系将保持长期稳定发展,有利推动两国优势互补,促进新兴经济体的整体和平崛起.在当前美国一霸独大、奉行单边主义政策的世界形势下,中俄进一步紧密合作,更有利于世界多极化发展,建立更加公平合理的世界政治、经济新秩序.
普京一向高度重视对华关系,在过去十馀年,不论他担任总统还是总理,都积极致力于推动中俄关系向前发展,对中俄战略协作夥伴关系的健康稳定发展作出了重要贡献.普京明年再次当选俄罗斯总统,极可能两届连任,在任时间将长达12年.相信在他的领导下,俄罗斯未来将进一步加强中俄政治互信、务实合作和文化融通,不断拓宽双边合作领域,提高多边合作质量,使中俄关系发展更上一层楼.
冷战结束後,美国成为世界唯一的超级强权,导致世界政经格局失衡,也令全球的和平稳定局面备受挑战.随着中俄经济实力的不断充实,两国通过增强互信、协调利益,可以携手推动建立更加公正合理和有效的国际政治、金融、经济管理体系,改变当前单边独大的不正常局面,令世界格局朝向多元平衡方向发展,更兼顾全球各国、各民族的利益和需要,为全人类的和平发展创造良好环境. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。