〔港报社评〕普京访华加强,中俄关系意义重大--文汇报10月12日

俄罗斯总理普京昨日起对华展开为期两天的正式访问,出席中俄总理第16次定期会晤.普京此次访华是其宣布将重返俄罗斯总统职位後的首次外访,突显其高度重视加强中俄全面战略协作夥伴关系,意味着今後中俄关系将保持长期稳定发展,有利推动两国优势互补,促进新兴经济体的整体和平崛起.在当前美国一霸独大、奉行单边主义政策的世界形势下,中俄进一步紧密合作,更有利于世界多极化发展,建立更加公平合理的世界政治、经济新秩序.

普京一向高度重视对华关系,在过去十馀年,不论他担任总统还是总理,都积极致力于推动中俄关系向前发展,对中俄战略协作夥伴关系的健康稳定发展作出了重要贡献.普京明年再次当选俄罗斯总统,极可能两届连任,在任时间将长达12年.相信在他的领导下,俄罗斯未来将进一步加强中俄政治互信、务实合作和文化融通,不断拓宽双边合作领域,提高多边合作质量,使中俄关系发展更上一层楼.

冷战结束後,美国成为世界唯一的超级强权,导致世界政经格局失衡,也令全球的和平稳定局面备受挑战.随着中俄经济实力的不断充实,两国通过增强互信、协调利益,可以携手推动建立更加公正合理和有效的国际政治、金融、经济管理体系,改变当前单边独大的不正常局面,令世界格局朝向多元平衡方向发展,更兼顾全球各国、各民族的利益和需要,为全人类的和平发展创造良好环境. (A03)