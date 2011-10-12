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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.83%,房地产股走弱

路透香港10月12日电---香港股市周三开低,投资者将注意力从银行方面转至本地房地产市场.稍後的政策演说料出台抑制房地产价格的措施细节.

恒生指数.HSI开盘跌0.83%,报17,990.56点.恒生国企指数.HSCE开低1.32%.(完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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