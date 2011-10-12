〔离岸人民币〕美元/人民币NDF大幅上涨,因内地即期人民币一度跌停

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港10月12日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)一年期合约CNY1YNDFOR=周三大幅上涨,因内地即期人民币一度触及跌停.
本地时间9:47,一年期NDF报6.4150元,较上日尾盘上涨410个点子.
继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS早盘一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]
路透交易系统离岸人民币即期CNH=D3最新成交价为6.5300元,报价页面CNH=最新显示为6.4700元.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压.中国央行亦表示,对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类