〔离岸人民币〕美元/人民币NDF大幅上涨,因内地即期人民币一度跌停

继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS早盘一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压.中国央行亦表示,对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.(完)